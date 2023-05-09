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Крилатими ракетами по мирному населенню: наслідки нічного обстрілу Дніпра 9 травня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 09 Травня 2023, 09:35
Вибухи у Дніпрі сьогодні — наслідки ракетного обстрілу 09.05.2023

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