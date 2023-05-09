Крилатими ракетами по мирному населенню: наслідки нічного обстрілу Дніпра 9 травня

Російські військові останнім часом активізували атаки по Україні, уже кілька ночей поспіль ворог завдає масованих ударів по різних регіонах. У ніч проти 9 травня під ударом опинилося місто Дніпро та область.

Вибухи у Дніпрі 9 травня 2023: що відомо

Вночі лунали кілька гучних вибухів у Дніпрі. Деякі з них — це робота українських сил ППО.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що українські захисники збили усі вісім крилатих ракет, які ворог спрямував на область.

За його словами, уламки ракети впали на чотириповерхівку у Дніпрі. 32-річна жінка отримала поранення, вона перебуває у лікарні. У будинку пошкоджені дах та перекриття кількох квартир.

На третьому поверсі виявили бойову частину ракети. Кілька десятків мешканців евакуювали, поки працювали вибухотехніки. Небезпечні уламки ракети вивезли, їх знищать.

Лисак повідомляє, що вночі окупанти обстрілювали з артилерії також Нікополь та Марганецьку громаду. Унаслідок ворожих обстрілів знищено приватний будинок, ще чотири — пошкоджені. Побиті господарська споруда та лінії електропередач. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Робота ППО у ніч проти 9 травня

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у ніч проти 9 травня українські захисники знищили 23 з 25 крилатих ракет.

— Близько 22:00 години 8 травня із носіїв у Чорному морі противник випустив вісім крилатих ракет Калібр, які спрямував на східні регіони країни. Усі вісім було знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування Схід, — йдеться у повідомленні.

Ворог уже кілька ночей поспіль здійснює масовані атаки по Україні. У ніч проти 8 травня Росія атакувала ракетами Одещину. Російські ракети влучили в рекреаційну зону та склад з одного з продовольчих підприємств. Дізнайся про наслідки руйнівного обстрілу за посиланням.

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Фото: Сергій Лисак