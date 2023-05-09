Столиця під ракетним дощем: що відомо про нічний обстріл Києва 9 травня

У дні, коли світ вшановує пам’ять загиблих у Другій світовій війні та виступає за те, щоб такі жахіття не повторилися ніколи знову, Росія демонструє свою жорстокість. Другу ніч поспіль РФ завдає масованої атаки по Україні. У ніч проти 9 травня російські військові атакували Київ крилатими ракетами.

Вибухи у Києві 9 травня: що відомо

Ворог атакував столицю ракетами, наші сили ППО збивали ворожі цілі. За інформацією КМВА, у Голосіївському районі столиці внаслідок падіння уламків в подвір’я приватного будинку сталось загоряння. А у Шевченківському районі виявлені уламки на проїжджій частині.

Згодом начальник КМВА Сергій Попко уточнив, що нічна атака була здійснена з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

Нагадаю, що напередодні російські військові навмисно пустили в дію рекордну кількість Shahed, щоб виявити і максимально виснажити ППО Києва. Але, як і на фронті, плани агресора провалилися, — сказав Попко.

За його словами, ймовірно, випущені крилаті ракети були типу Х-101 (Х-555), вони не досягли своїх цілей. За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько 15 ворожих повітряних цілей.

Робота ППО у ніч проти 9 травня

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у ніч проти 9 травня українські захисники знищили 23 з 25 крилатих ракет.

— Ближче до 04:00 ранку 9 травня окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації — чотирьох Ту-95МС (район Каспію).

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування Центр знищено 14 крилатих ракет, ще одну — у зоні відповідальності Повітряного командування Південь. Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555.

Загалом за дві хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня 2023 року російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет Калібр та Х-101/Х-555, — йдеться у повідомленні.

Ракетний обстріл Київщини: фото

У ніч проти 9 травня обстрілів зазнали й інші регіони, зокрема і Київщина. Сили ППО знищували ворожі цілі.

Столиця під ракетним дощем: що відомо про нічний обстріл Києва 9 травня / 5 Фотографій

У ніч проти 8 травня Росія атакувала ракетами Одещину. Окупанти влучили в рекреаційну зону та склад з одного з продовольчих підприємств. Про наслідки руйнівного обстрілу читай за посиланням.

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Фото: МВС України, Андрій Нєбитов