Масована атака на Київ дронами: знищено 30 шахедів, є постраждалі та пошкодження будинку

8 травня вночі ворогом була здійснена масована атака дронами на Київ. Це вже вчетверте за цей місяць ворог обстрілює столицю. Розповідаємо детальніше, що відомо про наліт БпЛА на столицю.

Атака на Київ дронами 8 травня

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомляє, що у результаті терористичної атаки на Святошинський район столиці постраждала людина, а уламки літальних апаратів впали на житловий будинок та проїжджу частину дороги, що спричинило пожежу автомобіля.

У Солом’янському районі також впали уламки літального апарату на злітну смугу аеропорту Жуляни, однак пожежі не сталося.

Так, під час останньої тривоги, що тривала понад 3,5 години, ворог намагався атакувати своїми безпілотниками-бомбардувальниками Shahed.

Протягом цього часу було знищено понад 30 ворожих дронів у повітряному просторі Києва.

Внаслідок нічної атаки на столицю поранено п’ятеро людей, повідомляє КМВА.

У Солом’янському районі пошкоджено резервуар дизельного пального та автомобілі на стоянці. Також у столиці, ймовірно через уламки, пошкоджена газова труба — виникла пожежа, її загасили.

Крім того, уламки літального апарату впали на двоповерхову будівлю у Святошинському районі.

Атака по Києву: включення з місця подій

Загалом за ніч 8 травня було застосовано 35 ударних БпЛА, які атакували з північного напрямку – аеродром Сеща (Брянська область), повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування Центр Повітряних Сил, у взаємодії зі складовими Сил оборони України, знищено усі тридцять п’ять Shahed-136/131.