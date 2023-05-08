Массированная атака на Киев дронами: уничтожены 30 шахедов, есть пострадавшие и повреждения дома

8 мая ночью врагом была совершена массированная атака дронами на Киев. Это уже в четвертый раз за этот месяц враг обстреливает столицу. Рассказываем подробнее, что известно о налете БпЛА на столицу.

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Атака на Киев дронами 8 мая

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщает, что в результате террористической атаки на Святошинский район столицы пострадал человек, а обломки летательных аппаратов упали на жилой дом и проезжую часть дороги, что привело к пожару автомобиля.

В Соломенском районе также упали обломки летательного аппарата на взлетную полосу аэропорта Жуляны, однако пожара не произошло.

Так, во время последней тревоги, продолжавшейся более 3,5 часов, враг пытался атаковать своими беспилотниками-бомбардировщиками Shahed.

За это время было уничтожено более 30 вражеских дронов в воздушном пространстве Киева.

В результате ночной атаки на столицу ранены пять человек, сообщает КМВА.

В Соломенском районе поврежден резервуар дизельного горючего и автомобили на стоянке. Также в столице, вероятно, из-за обломков, повреждена газовая труба — возник пожар, его потушили.

Кроме того, обломки летательного аппарата свалились на двухэтажное здание в Святошинском районе.

Атака по Киеву: включение с места событий

Всего за ночь 8 мая было применено 35 ударных БпЛА, атаковавших с северного направления – аэродром Сеща (Брянская область), сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушное командование Центр Воздушных Сил во взаимодействии с составляющими Сил обороны Украины уничтожено все тридцать пять Shahed-136/131.