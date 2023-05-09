Столица под ракетным дождем: что известно о ночном обстреле Киева 9 мая

В дни, когда мир чтит память погибших во Второй мировой войне и выступает за то, чтобы такие ужасы не повторились никогда снова, Россия демонстрирует свою жестокость. Вторую ночь подряд РФ осуществляет массированную атаку по территории Украины.

В ночь на 9 мая российские военные атаковали Киев крылатыми ракетами.

Взрывы в Киеве 9 мая: что известно

Враг атаковал столицу ракетами, наши силы ПВО сбивали вражеские цели. По информации КМВА, в Голосеевском районе столицы в результате падения обломков во двор частного дома произошло возгорание. А в Шевченковском районе обнаружены обломки на проезжей части.

Позже начальник КМВА Сергей Попко уточнил, что ночная атака была осуществлена с четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Напомним, что накануне российские военные намеренно пустили в действие рекордное количество Shahed, чтобы выявить и максимально истощить ПВО Киева. Но, как и на фронте, планы агрессора провалились, — сказал Попко.

По его словам, вероятно, выпущенные крылатые ракеты были типа Х-101 (Х-555), они не достигли своих целей. По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около 15 вражеских воздушных целей.

Работа ПВО в ночь на 9 мая

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 9 мая украинские защитники уничтожили 23 из 25 крылатых ракет.

— Ближе к 04:00 утра 9 мая оккупанты совершили пуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации — четырех Ту-95МС (район Каспия).

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования Центр уничтожено 14 крылатых ракет, еще одна — в зоне ответственности Воздушного командования Юг. Всего уничтожено 15 крылатых ракет Х-101/Х-555.

В общей сложности за две волны обстрела Украины в ночь на 9 мая 2023 года российские оккупанты осуществили пуски 25 крылатых ракет Калибр и Х-101/Х-555, — говорится в сообщении.

Ракетный обстрел Киевской области: фото

В ночь на 9 мая обстрелам подверглись и другие регионы, в том числе и Киевская область. Силы ПВО уничтожали вражеские цели.

Столица под ракетным дождем: что известно о ночном обстреле Киева 9 мая / 5 Фотографий

В ночь на 8 мая Россия атаковала ракетами Одесскую область. Оккупанты попали в рекреационную зону и склад одного из продовольственных предприятий. О последствиях разрушительного обстрела читай по ссылке.

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Фото: МВД Украины, Андрей Небытов