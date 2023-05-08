Украина ежедневно страдает от обстрелов. Враг продолжает свою тактику массированных обстрелов и террора мирного населения. В ночь на 8 мая российские военные атаковали Одесскую область с самолетов стратегической авиации.

Взрывы в Одессе 8 мая: что известно

В ОК Юг сообщили, что враг нанес ракетный удар с самолетов стратегической авиации. Ракеты типа Х-22 были направлены на склад одного из продовольственных предприятий и рекреационную зону на черноморском побережье.

По предварительной информации, данных о пострадавших не поступало.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук уточнил, что оккупанты атаковали Одесскую область около полуночи с бомбардировщиков дальней авиации Ту-22м3. Всего осуществлено восемь пусков из района мыса Тарханкут (оккупированный Крым). Часть ракет не достигла своих целей.

Позже в Одесской РВА сообщили, что три человека (работники склада) получили незначительные ранения, медицинская помощь была оказана им оперативно на месте, никого не госпитализировали.

А Сергей Братчук сообщил, что от вражеского удара по Одесской области 8 мая погиб один мужчина — охранник склада, считавшийся пропавшим без вести. Его тело обнаружили под развалинами.

Обстрел Одесской области 8 мая: фото

Стратегической авиацией по базе отдыха: последствия атаки по Одесской области 8 мая / 7 Фотографий

Работа ПВО в ночь на 8 мая

Помимо ракетных обстрелов Одесской области, враг параллельно атаковал Украину дронами Shahed-136/131. Украинские защитники уничтожили все 35 дронов, которыми враг атаковал нашу страну.

Россия наносит удары по жилым многоэтажкам. После атаки люди остаются под завалами и ждут помощи. Читай рассказы пострадавших в Умани о разрушении подъезда после российской атаки.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!