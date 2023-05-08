Україна щоденно страждає від обстрілів. Ворог продовжує свою тактику масованих обстрілів та терору мирного населення. У ніч проти 8 травня російські військові атакували Одещину з літаків стратегічної авіації.

Вибухи в Одесі 8 травня: що відомо

В ОК Південь повідомили, що ворог завдав ракетного удару з літаків стратегічної авіації. Ракети типу Х-22 були спрямовані на склад одного з продовольчих підприємств та рекреаційну зону на чорноморському узбережжі.

За попередньою інформацією, даних про постраждалих не надходило.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук уточнив, що окупанти атакували Одещину близько опівночі з бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3. Усього здійснено вісім пусків з району мису Тарханкут (окупований Крим). Частина ракет не досягла своїх цілей.

Обстріл Одещини 8 травня: фото

Зі стратегічної авіації по базі відпочинку: наслідки атаки по Одещині 8 травня / 7 Фотографій

Робота ППО у ніч проти 8 травня

Крім ракетного обстрілу Одещини, ворог паралельно атакував Україну дронами Shahed-136/131. Українські захисники збили усі 35 дронів, якими ворог атакував нашу країну.

Росія завдає ударів по житлових багатоповерхівках. Після атаки люди залишаються під завалами та чекають на допомогу. Читай розповіді постраждалих в Умані про руйнування під’їзду після російської атаки.

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