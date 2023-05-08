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Зі стратегічної авіації по базі відпочинку: наслідки атаки по Одещині 8 травня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 08 Травня 2023, 08:43
Вибухи в Одеській області сьогодні: наслідки обстрілу 08.05.2023
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