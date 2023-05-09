Крылатыми ракетами по мирному населению: последствия ночного обстрела Днепра 9 мая

Российские военные в последнее время активизировали атаки по Украине, уже несколько ночей подряд враг наносит массированные удары по разным регионам. В ночь на 9 мая под ударом оказался город Днепр и область.

Взрывы в Днепре 9 мая 2023 года: что известно

Ночью раздавались несколько громких взрывов в Днепре. Некоторые из них — это работа украинских сил ПВО.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что украинские защитники сбили все восемь крылатых ракет, которые враг направил на область.

По его словам, осколки ракеты упали на четырехэтажный жилой дом в Днепре. 32-летняя женщина получила ранение, она находится в больнице. В доме повреждены крыша и перекрытие нескольких квартир.

На третьем этаже была обнаружена боевая часть ракеты. Несколько десятков жителей эвакуировали, пока работали взрывотехники. Опасные обломки ракеты увезли, их уничтожат.

Лысак сообщает, что ночью оккупанты обстреливали из артиллерии Никополь и Марганецкую общину. В результате вражеских обстрелов уничтожен один частный дом, еще четыре — повреждены. Разрушены хозяйственная постройка и линии электропередач. По предварительной информации, пострадавших нет.

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Работа ПВО в ночь на 9 мая

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 9 мая украинские защитники уничтожили 23 из 25 крылатых ракет.

— Около 22:00 8 мая из носителей в Черном море противник выпустил восемь крылатых ракет Калибр, направившихся на восточные регионы страны. Все восемь были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования Восток, — говорится в сообщении.

Враг уже несколько ночей подряд совершает массированные атаки по Украине. В ночь на 8 мая Россия атаковала ракетами Одесскую область. Российские ракеты попали в рекреационную зону и склад одного из продовольственных предприятий. Узнай о последствиях разрушительного обстрела по ссылке.

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Фото: Сергей Лысак