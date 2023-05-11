Война в Украине

Малыши теперь в безопасности! Из прифронтовых общин Харьковской области эвакуировали всех детей

Вероника Кононенко, редактор сайта 11 мая 2023, 10:18
евакуація дітей з Харківщини

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