Малыши теперь в безопасности! Из прифронтовых общин Харьковской области эвакуировали всех детей

Несмотря на опасность, постоянные обстрелы и призывы власти к эвакуации, в прифронтовых городах и поселках Украины все еще живут взрослые и дети.

Причин, почему взрослые не хотят покидать дом, много. Какие бы основания ни были, детям не место под ежедневными обстрелами. Поэтому местные власти принимают все меры, чтобы обеспечить безопасность малышей.

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что сегодня была завершена эвакуация детей из общин Харьковской области, которые находятся под постоянными обстрелами:

Великобурлукской;

Ольхуватской;

Дворичанской;

Петропавловской.

За прошедшие сутки мы эвакуировали последних 18 детей из Дворичанской общины. Всего с 27 апреля из зоны постоянных обстрелов было вывезено 79 детей. Больше детей в этих опасных регионах не осталось.

Теперь все дети из прифронтовых населенных пунктов вместе с родителями или другими опекунами расселены в безопасных районах Харьковской области.

Часть эвакуированных семей живет у родственников. А тех, кто нуждался в жилье, бесплатно поселили в общежитиях.

Сейчас с эвакуированными детьми работают волонтеры, психологи и социальные работники. Всем семьям оказывают гуманитарную и материальную помощь, — сообщают в администрации.

А пока детей перемещают в безопасные места, ВСУ провожают врага на выход. Смотри, какая ситуация на фронте 11 мая, в режиме онлайн.

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Фото: Олег Синегубов