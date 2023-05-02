Нищили за патріотизм, правду та українську: історії вбитих російськими окупантами українців на Харківщині

Вбивства цивільних українців — стратегія російської армії, аби залякати й подавити супротив, переконаний прокурор Харківської області Олександр Фільчаков. Ні в чому невинних людей катують і вбивають за жагу до свободи, правдолюбство, українську мову.

Тільки на Харківщині правоохоронці розслідують 92 жорстокі убивства російськими військовими мирних жителів, і це далеко не остаточна цифра.

Жителька Харківської області Алла Здебська розповідає, що свого колишнього чоловіка знала ще зі студентства. Останні роки разом не жили — вона доглядала важкохвору доньку у Харкові. А Федір працював у морзі Ізюмської лікарні.

А в травні 2022 року його вбив російський військовий. Та поховати чоловіка дружина досі не може, адже окупанти тіло сховали.

7 травня Федір Здебський прийшов на роботу, щоб оформити довідки про смерть українських військовослужбовців, розповідає його колега. Працювали втрьох, коли раптом до моргу зайшли двоє окупантів.

Попросили дати авто, та Федір Гаврилович відмовив. Окупант розлютився, наказав поплічнику арештувати всіх трьох. Росіянин почав кричати, що хто винен у тому, що він пришов в Україну та спить у сирій землі. На це Федір відповів, що він сам і винен, бо тут він загарбник.

Ти приїхав не захищати, а знущатися та гвалтувати, — переповідає слова Федора його колега.

Окупант гамселив 70-річного чоловіка по тулубу, по голові. Федір Гаврилович плакав, благав припинити знущання, розповідає жінка, але російський військовий ще більше озвірів і почав стріляти. Жінці вдалося втекти, та колезі окупанти наказали її наздогнати й повернути, а Федора Здебського розстріляли.

Жінка повернулася, лише коли росіяни поїхали. Федір Здебський був мертвим. Чотири постріли — два в живіт, два в шию.

Вирахувати злочинця допомогли його ж поплічники, розповідає прокурор Харківщини Олександр Фільчаков. Під час великого контрнаступу Збройних Сил України окупанти загубили матеріали, в яких була інформація про злочин.

На них є фото вбитого Федора Здебського і пояснення 26-річного дагестанця Ахмета Дудуєва, контрактника, командира бойової машини реактивного дивізіону 27-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади. Він цинічно бреше, що начебто 70-річний чоловік з інвалідністю намагався його вбити.

Таких випадків чимало, розповідає прокурор. На Харківщині розслідують 92 кримінальні провадження щодо умисних убивств цивільних російськими військовими. І це далеко не остаточна цифра — понад тисяча людей викрадені або зникли безвісти.

Росіяни вбивали українців з різних причин — тому що говорили українською, не боялися казати правду у вічі, питали навіщо прийшли в Україну зі зброєю. Вбивали із заздрощів та ненависті, просто тому що українці.

У червні під час окупації Ізюму російський майор убив 36-річну жительку, яка не захотіла стати його коханкою. Коли жінка прийшла до так званого штабу, щоб зателефонувати брату в Івано-Франківськ, де був WiFi, російський офіцер її застрелив. Тіло шукали тиждень.

А торік у липні в селі Безмятежне Куп’янського району російський військовий Віталій Піддубний із 7-го окремого мотострілецького полку розстріляв фермера за патріотизм, а потім порубав тіло на шматки та спалив.

На мою думку, це стратегія ведення агресивної війни з боку РФ — вона спрямована на залякування цивільного населення шляхом умисного вбивства людей, — додає Олександр Фільчаков.

Мета знущань з цивільних — зменшити спротив окупаційній владі. На багатьох тілах, які знайшли під час ексгумації, — сліди жорстоких тортур: зв’язані руки, численні кульові поранення, відрізані частини тіла.

Прокурор упевнений, що російські нелюди будуть покарані. Їх вирахують, як і цих трьох убивць — імена встановлені, підозри оголошені, попереду український суд, а потім і Міжнародний трибунал.

Також раніше ми розповідали історію дівчини, яка пройшла фільтрацію та свідчила на трибуналі про злочини РФ.

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Фото: Харківська обласна прокуратура