Він втратив сімох членів родини — трагічні історії тих, хто вижив після авіаудару на будинок в Ізюмі

Це сталося о 9 ранку. Понад 50 загиблих лише в одному будинку. І досі невідома точна кількість жертв російського авіаудару 9 березня 2022 року по висотці на колишній вулиці Першотравневій, а нині — вулиці Пам’яті в Ізюмі на Харківщині.

Рік потому колишні мешканці будинку та родичі загиблих зібралися на місці трагедії. Частина мешканців так і не знайшли своїх рідних, так і не змогли їх поховати. Гинули цілі родини…

До підвалу цієї п’ятиповерхівки приходили ховатися з інших будинків. Вцілити вдалося одиницям.

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Дивись у сюжеті трагічну історію чоловіка, який втратив сімох членів своєї родини й самотужки вибрався з-під завалів, а також, що розповідають ті, хто вижив та рідні загиблих.

Михайло Яцентюк втратив сімох членів своєї родини: 97-річну тітку, дружину, доньку з зятем та трьох онуків: найменшій Арині було 3,5. Усі разом вони ховалися у підвалі будинку.

Внучка сказала “дідусю, принеси чаю”. Я беру термос, беру чайник, виходжу і дружина кличе: “Міша, я з тобою. Кажу, що чекаю її. Виходжу щойно з дверей — і тут вибух. Вона лишилась тут, а я за дверима….

— Мене привалило, я не знаю, скільки був без тями, дістав телефон, почав дзвонити — пожарка, МНС, телефон не працював, нічого не працювало. Вибирався сам.

Рік потому ті, хто жив у цій висотці або втратив тут рідних, зібралися на місці трагедії. Люди несуть квіти, лампадки, на руїнах — імпровізовані меморіали памʼяті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зараз виглядає життя Харківщини під обстрілами.

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