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Він втратив сімох членів родини — трагічні історії тих, хто вижив після авіаудару на будинок в Ізюмі

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 11 Березня 2023, 11:30

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