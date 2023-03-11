Он потерял семерых членов семьи — трагические истории выживших после авиаудара на дом в Изюме

Это произошло в 9 утра. Более 50 погибших только в одном доме. До сих пор неизвестно точное количество жертв российского авиаудара 9 марта 2022 года по высотке на бывшей улице Первомайской, а ныне — улице Памяти в Изюме в Харьковской области.

Год спустя бывшие жители дома и родственники погибших собрались на месте трагедии. Часть жителей так и не нашли родных, так и не смогли их похоронить. Погибали целые семьи…

В подвал этой пятиэтажки приходили прятаться из других домов. Спастись удалось единицам.

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Смотри в сюжете трагическую историю мужчины, потерявшего семерых членов своей семьи и самостоятельно выбравшегося из-под завалов, а также, что рассказывают выжившие и родные погибших.

Михаил Яцентюк потерял семерых членов своей семьи: 97-летнюю тетю, жену, дочь с зятем и трех внуков: самой маленькой Арине было 3,5. Все вместе они прятались в подвале дома.

Внучка сказала “дедушке, принеси чаю”. Я беру термос, беру чайник, выхожу и жена зовет: “Миша, я с тобой. Говорю, что жду ее. Выхожу только из двери — и тут взрыв. Она осталась здесь, а я за дверью….

— Меня привалило, я не знаю, сколько был без сознания, достал телефон, начал звонить — пожарка, МЧС, телефон не работал, ничего не работало. Выбирался сам.

Год спустя те, кто жил в этой высотке или потерял здесь родных, собрались на месте трагедии. Люди несут цветы, лампадки, на развалинах — импровизированные мемориалы памяти.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сейчас выглядит жизнь Харьковской области под обстрелами.

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