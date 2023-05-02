Уничтожали за патриотизм, правду и украинский: истории убитых российскими оккупантами украинцев в Харьковской области

Убийства гражданских украинцев — стратегия российской армии, чтобы запугать и подавить сопротивление, убежден прокурор Харьковской области Александр Фильчаков. Ни в чем невинных людей пытают и убивают за жажду свободы, правдолюбие, украинский язык.

Только в Харьковской области правоохранители расследуют 92 жестоких убийства российскими военными мирных жителей, и это далеко не окончательная цифра.

Жительница Харьковской области Алла Здебская рассказывает, что своего бывшего мужа знала еще со студенчества. Последние годы вместе не жили — она ухаживала за больной дочерью в Харькове. А Федор работал в морге Изюмской больницы.

А в мае 2022 года его убил российский военный. Но похоронить мужа жена до сих пор не может, ведь оккупанты тело спрятали.

7 мая Федор Здебский пришел на работу, чтобы оформить справки о смерти украинских военнослужащих, рассказывает его коллега. Работали втроем, когда вдруг в морг вошли двое окупантов.

Попросили дать авто, но Федор Гаврилович отказал. Оккупант разозлился, приказал приспешнику арестовать всех троих. Россиянин начал кричать, что кто виноват в том, что он пришел в Украину и спит в сырой земле. На это Федор ответил, что он сам и виноват, потому что здесь он захватчик.

Ты приехал не защищать, а издеваться и насиловать, — пересказывает слова Федора его коллега.

Оккупант бил 70-летнего мужчину по туловищу, по голове. Федор Гаврилович плакал, умолял прекратить издевательства, рассказывает женщина, но российский военный еще больше озверел и начал стрелять. Женщине удалось сбежать, но коллеге оккупанты приказали ее догнать и вернуть, а Федора Здебского расстреляли.

Женщина вернулась, только когда россияне уехали. Федор Здебский был мертвым. Четыре выстрела — два в живот, два в шею.

Вычислить преступника помогли его же приспешники, рассказывает прокурор Харьковской области Александр Фильчаков. Во время большого контрнаступления Вооруженных Сил Украины оккупанты потеряли материалы, в которых была информация о преступлении.

На них есть фото убитого Федора Здебского и объяснение 26-летнего дагестанца Ахмета Дудуева, контрактника, командира боевой машины реактивного дивизиона 27-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады. Он цинично лжет, будто 70-летний мужчина с инвалидностью пытался его убить.

Таких случаев немало, как рассказывает прокурор. В Харьковской области расследуют 92 уголовных производства по умышленным убийствам гражданских российскими военными. И это далеко не окончательная цифра — более тысячи человек похищены или пропали без вести.

Россияне убивали украинцев по разным причинам — потому что говорили по-украински, не боялись говорить правду в глаза, спрашивали зачем пришли в Украину с оружием. Убивали из зависти и ненависти, просто потому, что украинцы.

В июне во время оккупации Изюма российский майор убил 36-летнюю жительницу, не захотевшую стать его любовницей. Когда женщина пришла в так называемый штаб, чтобы позвонить по телефону брату в Ивано-Франковск, где был WiFi, российский офицер ее застрелил. Тело искали неделю.

А в июле прошлого года в селе Безмятежное Купянского района российский военный Виталий Поддубный из 7-го отдельного мотострелкового полка расстрелял фермера за патриотизм, а затем порубил тело на куски и сжег.

На мой взгляд, это стратегия ведения агрессивной войны со стороны РФ — она направлена на запугивание гражданского населения путем умышленного убийства людей, — добавляет Александр Фильчаков.

Цель издевательств над гражданскими — уменьшить сопротивление оккупационным властям. На многих телах, найденных во время эксгумации, следы жестоких пыток: связаны руки, многочисленные пулевые ранения, отрезанные части тела.

Прокурор уверен, что российские изверги будут наказаны. Их вычислят, как и этих трех убийц — имена установлены, подозрения объявлены, впереди украинский суд, а затем и Международный трибунал.

Также ранее мы рассказывали историю девушки, которая прошла фильтрацию и свидетельствовала на трибунале о преступлениях РФ.

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Фото: Харьковская областная прокуратура