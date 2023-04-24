“Все мои эмоции остались в Мариуполе”. История девушки, которая прошла фильтрацию и свидетельствовала на трибунале о преступлениях РФ

Мариуполь. Одно слово — тысячеголосая боль, которая пронзает каждого украинца. Понять то, что пережили мирные жители некогда развивающегося цветущего города смогут только мариупольчане.

Город Марии находится под временной российской оккупацией. Пропагандистские СМИ РФ показывают картинки восстановления Мариуполя. Но картонные дома, ключи от которых выдают завезённым в украинский город бурятам, построены на тысячах трупов замученных, уничтоженных людей.

Город Марии, город не утраченной надежды. Так случилось, что о нем мы говорили с другой Марией, которая с рождения жила в Мариуполе. Из-за войны она потеряла спокойную жизнь в родном городе, умер ее папа, а у мамы пошатнулось здоровье.

О прохождении фильтрации, свидетельстве на Народном трибунале о преступлениях россиян в Мариуполе, а также о своем довоенном городе, Мария Вдовиченко эксклюзивно рассказала в интервью Вікна-новини.

“Моя семья не ожидала проснуться во время полномасштабного вторжения”

Как и для многих украинцев, полномасштабное вторжение стало шоком для семьи Марии Вдовиченко. Несмотря на жизнь в форпосте украинской независимости, перед линией фронта времен АТО, семья не ожидала, что масштабные боевые действия действительно начнутся.

Мария говорит: она готова рассказать о пережитом и увиденном, ведь это очень важно.

— Как для вас началось 24 февраля?

— В ту ночь моя мама не спала. В последние недели она активно следила за всеми событиями, которые творились, и настаивала, что нужно готовиться к большой войне.

Мы не воспринимали это всерьез. Моя семья не ожидала проснуться во время полномасштабного вторжения. Купили маме успокоительное и пытались отводить дурные мысли.

Когда мама вбежала в комнату и прокричала, что началась война, мы не знали, что делать. Но выезжать не планировали: зачем?

Думали, что скоро все закончится, а покидать родной город не смогли бы. Так оставались в Мариуполе до 17 марта.

Как россияне разрушали Мариуполь

Мария рассказала, что вровень с их укрытием на момент выезда из города земля была усеяна трупами гражданских людей. Россияне расстреливали школы, детские сады, прицельно били по мирной инфраструктуре города.

Хоронить людей не было возможности. Трупы часто держали на балконах, потому что тогда в Мариуполе был мороз.

Представить такое крайне сложно. Но Мария Вдовиченко видела родной Мариуполь расстрелянным и замученным своими глазами.

“Все мои эмоции остались в Мариуполе”. История девушки, которая прошла фильтрацию и свидетельствовала на трибунале о преступлениях РФ / 3 Фотографии

— Куда вы поехали?

— Из города мы уехали только тогда, когда не осталось никаких коммуникаций. Не было ни газа, ни связи. Мариуполь уже окружил враг, а в городе продолжались уличные бои, — вспоминает девушка.

На ее глазах снаряды попадали в дома рядом, а те рассыпались, словно сделанные из песка. Также Мария рассказывает, что видела, как снаряд попал возле их соседки. Ее разорвало на части.

Тогда мы поняли, что такое настоящая война.

— Страшнее всего было в подвале, в котором просидели две недели. Тогда мы не могли выйти из-за сильных обстрелов. Но как это страшно: не знать, что происходит вокруг. Мою школу, которая находилась возле дома, уничтожили дотла. От нее ничего не осталось.

Ужасно вспоминать, что люди умирали не только от ранений из-за обстрелов, а просто под завалами домов. Их физически не было возможности вытянуть из-под бетонных плит. Людей расстреливали в очередях за питьевой водой, — резюмирует Мария. Вот так просто российские “освободители” лишали украинцев жизни.

Для семьи Марии настоящим испытанием стало ухудшение здоровья матери и сестры. Во время бомбежки дома, в котором семья жила, женщина так сильно испугалась взрыва, что с тех пор не может ходить.

— К ней вернулась полинейропатия, добавился рассеянный склероз. В подвале у мамы дважды останавливалось сердце и папа собственноручно реанимировал ее. Это и стало основной причиной, почему мы решили выезжать из родного города, — рассказывает Мария Вдовиченко.

Так семья на автомобиле направилась в Мелекино — поселок в Донецкой области, который находился вблизи Мариуполя.

На выезде из города семья Вдовиченко встретила блокпост так называемой ДНР, на котором их развернули и угрозами отослали в другую сторону — в Мангуш. Оттуда их направили в Новую Ялту Донецкой области, где семья прошла фильтрацию и смогла покинуть Донбасс.

“Меня тащили за волосы, а я не понимала, за что”

Страшное слово “фильтрация” из уст россиян означает: “прохождение проверки на наличие антироссийской символики или риторики в телефонах, ноутбуках или на других носителях”.

На самом же деле во время фильтрации многие украинцы просто исчезают. Некоторые из них потом появляются как пленные, но большинство просто убивают за то, что они были патриотами своей страны. В фильтрационных лагерях женщин, детей, пожилых людей публично унижают, раздевают, бьют, угрожают и запугивают.

Мужчин также бьют, чаще всего — ногами добивая уже лежащих.

— Расскажите, как проходил процесс фильтрации и что произошло с вашей семьей?

— Для визуализации объясню, что пункт пропуска и фильтрационный лагерь находился на выезде из Мангуша. Очередь по состоянию на 2 апреля, когда мы прибыли туда, была до так называемой “администрации” оккупантов в Мангуше. Это очень длинный путь.

Отдельно также был пункт пропуска для тех людей, которые добрались туда без транспортного средства.

По словам Марии, россияне во время выстаивания в очередях не давали людям даже выйти из машины. Все человеческие потребности здесь унижались и запрещались под дулом автоматов. Семью Вдовиченко заставили сдирать тонировку с окон их Жигулей, чтобы “видеть, чем они внутри занимаются”.

“Все мои эмоции остались в Мариуполе”. История девушки, которая прошла фильтрацию и свидетельствовала на трибунале о преступлениях РФ / 3 Фотографии

— Мы быстро чистили наши телефоны и пытались скачать туда новые фото, чтобы не было так подозрительно. Тогда у нас было что скрывать: моя мама создавала традиционную украинскую одежду, а я носила ее и играла на бандуре, — говорит Мария.

Мы не успели ничего сфотографировать на папин телефон, потому что заряда оставалось мало, а он не хотел тратить его на эти вещи. Это сыграло с нами злую шутку.

Ночью подошла наша очередь. Россияне проверили весь автомобиль, а затем всех тех, кому было больше 14 лет, позвали в помещение на фильтрацию. Пошли только я и папа, потому что сестре тогда было всего 12, а мама не могла ходить.

Мои документы проверили и внесли данные в базу. Взяли отпечатки пальцев. Меня спрашивали обо всем: какие книги читаю, что думаю о войне. Также допускали унизительные комментарии относительно моей внешности и моего тела. Вынудили раздеться.

Полицейский “ДНР” вывел меня из того, на скорую руку сделанного сарая, за шкурку. Держал за волосы и не отпускал, толкал, подтрунивал и унижал. Я не понимала, за что.

В конце концов девушка не удержалась на ногах и упала, повредив колено.

— Я бежала и мне уже было все равно, будет ли он стрелять вслед, спустит собак или даст убежать. Я чувствовала только неистовую ненависть и сильный страх, больше ничего.

Папу вывели через час после того, как вернулась Мария. Он не мог идти сам. Но сел в машину и молча завел двигатель. Только когда семья добралась до Бердянска, мужчина рассказал, что оккупанты ужасно избили его из-за того, что в телефоне не нашли никакой информации, кроме контактов в телефонной книге.

Город Марии

Оккупанты уничтожили Мариуполь дотла. Однако Мария Вдовиченко убеждает: нужно помнить и делиться своими воспоминаниями о Мариуполе до прихода “русского мира” на его территорию.

— Каким был Мариуполь до войны?

— Это был прекрасный город. До войны Мариуполь был отличным, невероятным! Его активно перестраивали, постоянно появлялись новые места отдыха и развития молодежи, — делится Мария воспоминаниями.

Мариупольская набережная — такое семейное место было. Визитная карточка нашего города, его лицо. В драмтеатре всегда выступали талантливые и именитые актеры, а спектакли были трогательными, многие из них — про Украину. Последним перед полномасштабным вторжением сыграли Марусю Чурай.

Это был город, любовь к которому никогда не исчезнет. И мы должны о нем говорить, потому что это лучшее и самое красивое место, — искренне делится девушка.

С самого детства Мария и ее семья жили в Мариуполе, где каждый член занимался проукраинской деятельностью.

Теперь теплыми воспоминаниями для Марии является ее игра на бандуре в родном коллективе храма Петра Могилы. Также девушка делится, что знакомые узнавали ее по красному венку на голове, который она с мамой изготовила собственноручно.

Как и до войны, сейчас девушка продолжает писать стихи. Только вот характер лирики сменился на исторический, а через слова Марии Вдовиченко читатель узнает о боли, которую пережила она в аду на земле.

Свидетельства военных преступлениях россиян

Конечно, наказывать россиян нужно не на словах, а на деле. В этом Украине помогает мировое сообщество: кроме осуждений таких действий мы видим уже реальные шаги. Например, ордер на задержание Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой и создание специального спецтрибунала со свидетельствами о преступлениях РФ в Мариуполе.

На Народном трибунале над Российской Федерацией и Путиным свидетельствовала и наша героиня.

— Расскажите, как вам представилась такая возможность и о чем рассказывали?

— Это произошло благодаря украинской организации Dattalion, собирающей доказательства российских военных преступлений в Украине. В онлайн-режиме мне задавали уточняющие вопросы по уже готовым материалам.

Кроме меня на такие выступления приглашали еще многих свидетелей уничтожения Мариуполя и геноцида украинцев. Наши свидетельства документировали и сверяли между собой, чтобы избежать недоразумений.

Преступлений было настолько много, что мы не успели озвучить все за первые два часа заседания, так что пришлось продолжить этот кропотливый процесс.

Для полноты информации Мария Вдовиченко работала совместно с юристами, чтобы структурировать всю информацию и выложить ее в полной мере на трибунале.

Помощь неравнодушных

Из-за пережитого в Мариуполе папа Марии и ее сестры умер через некоторое время после выезда на подконтрольную Украине территорию. Мама девушек до сих пор не может ходить, а семейная потеря повлекла за собой регресс в лечении женщины.

Мария не смогла поступить в вуз из-за семейных обстоятельств, поэтому хочет в этом году попробовать свои силы и пойти на высшее образование.

Когда прошу ее поделиться собственными планами, девушка признается: хочет быть полезной для Украины, и будет вступать на международные отношения.

Пока что Мария — единственный человек в семье, зарабатывающий деньги. Несмотря на то, что работает неофициально и за маленькую плату, говорит: не стесняется работы, потому что стыдно — потерять близкого человека или не помочь ему.

Также Мария Вдовиченко призналась, что после пережитого она не хотела жить. Инцидент стал шоком для родных, но теперь она продолжает работать на нашу победу.

— Папа всегда учил меня быть человеком. Не бизнесвумен, не дипломатом, а именно человеком. Я очень хочу сохранить его завещание, — рассказывает мариупольчанка.

Оккупант не заслуживает моей жизни, не заслуживает того, чтобы отнять ее. Так что я не ставлю крест на себе, а пытаюсь развиваться.

Сейчас Мария с семьей проживает в центре Украины. Лечение матери оказалось очень дорогим, самостоятельно она едва выдерживает давление навалившихся на юную девушку проблем сразу после окончания школы.

Поддержать Марию Вдовиченко, ее сестру и маму можно денежными средствами.

Реквизиты ПриватБанка: 4149499150023776

Монобанка Марии Вдовиченко.

Полную историю Марии Вдовиченко можно посмотреть на YouTube Вікна-новини.

Жуткую правду про оккупацию Мариуполя глазами ребенка можешь узнать из другого нашего материала. Читай дневник мальчика, выжившего в блокаде города.

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