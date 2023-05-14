Это было когда-то уютное село, а сейчас – одни руины! Как будут восстанавливать Циркуны Харьковской области

В Украине стартовала государственная программа по восстановлению поврежденного российскими обстрелами имущества. Пока она касается только тех, чьи дома подлежат ремонту. Далее программу будут расширять и для тех, чьи дома стерты с лица земли. Зарегистрироваться можно через Дію.

Степень повреждения и выплаты определяет специальная комиссия. Комиссия из двух человек в день успевает осмотреть десять домов. Здесь, в Циркуновской общине, работы хватит на несколько десятков таких комиссий.

Отсюда приходил танк. Становится на улице, стреляет по Харькову и уезжает. А потом когда их выгнали, они уже оттуда стреляли и зажигалками дом сожгли, а я у себя все время тушил, — рассказывает житель Циркунов Алексей Некипорец.

79-летний Алексей Некипорец оставался в селе всю оккупацию, сидел в погребе. Не захотел бросать дом. Жену отправил подальше. Выехать тогда можно было только через Россию в Европу, и вот она дома.

До вторжения в этой общине жило 14 тысяч человек. Циркуны — удобный и популярный пригород Харькова, после оккупации — один из самых избитых населенных пунктов.

Именно тех, чьи дома можно отремонтировать, касается государственная программа єВідновлення, которая только заработала. Все данные о каждом доме комиссия вносит в реестр, чтобы владельцы жилья могли открыть счет в банке и получить деньги от государства на стройматериалы и ремонтные работы.

Напомним, ранее мы уже рассказывали ужасные истории местных об оккупации в селе Циркуны.

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