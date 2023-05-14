Украина

Это было когда-то уютное село, а сейчас – одни руины! Как будут восстанавливать Циркуны Харьковской области

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 14 мая 2023, 22:00

Больше видео
0:03:14
Застосунок ProRapp
Первый в мире “тиндер” для дизайнеров! Украинская студия создала приложение для твоего ремонта
0:04:16
Дрон-камікадзе
Все о самых современных дронах-камикадзе, которые США передают Украине
карта бойових дій 14.05.23
Что происходит по разным направлениям: карта боевых действий в Украине 14 мая и ситуация на фронте
0:04:09
Вибухи в Хмельницьку 13 травня: росіяни обстріляли Хмельницьку область
Есть прилет и пострадавшие! Что известно о взрывах в Хмельницкой области 13 мая и ночной массированной атаке россиян
Смотреть больше

Последние видео
0:04:01
Циркуни

Это было когда-то уютное село, а сейчас – одни руины! Как будут восстанавливать Циркуны Харьковской области
0:03:14
Застосунок ProRapp
Первый в мире “тиндер” для дизайнеров! Украинская студия создала приложение для твоего ремонта
0:03:30
Бойовий медик
Он как ангел хранитель для всех своих товарищей… История боевого медика из Тернопольской области
0:04:16
Дрон-камікадзе
Все о самых современных дронах-камикадзе, которые США передают Украине
карта бойових дій 14.05.23
Что происходит по разным направлениям: карта боевых действий в Украине 14 мая и ситуация на фронте
0:04:02
Волонтерка
История об искренней волонтёрше с большим сердцем, которая бросила карьеру, чтобы помогать другим
0:04:02
Як працює Херсонський обласний театр імені Миколи Куліша під час війни
Это не театр в эмиграции, а на линии огня! Как актеры из Херсона гастролируют с представлениями и держат культурный фронт
0:04:09
Вибухи в Хмельницьку 13 травня: росіяни обстріляли Хмельницьку область
Есть прилет и пострадавшие! Что известно о взрывах в Хмельницкой области 13 мая и ночной массированной атаке россиян
0:04:02
Бомбосховище у дитсадку Димера від UNICEF — облаштоване за всіма вимогами
Все необходимое и даже больше, еще и в полной безопасности! Как работает бомбоубежище от UNICEF в детском саду в Киевской области
Карта бойових дій в Україні 13.05.2023 онлайн
Локализованные контратаки ВСУ и безнадежные мечты россиян о Бахмуте: карта боевых действий в Украине 13 мая в режиме онлайн
Больше видео
Застосунок ProRapp
Читать дальше
Первый в мире “тиндер” для дизайнеров! Украинская студия создала приложение для твоего ремонта

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь