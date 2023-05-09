Их здесь перебили на этих танках! Что пришлось пережить Циркунам — ужасные воспоминания местных

Год назад Вооруженные силы Украины освободили от оккупации село Циркуны, расположенное в нескольких километрах от Харькова. Два с половиной месяца люди являлись живым щитом русской армии.

Оккупанты хоронили между домами технику и били по Северной Салтовке. Ведь знали — ВСУ по своим не будет бить. А после освобождения россияне превратили состоятельную деревню в руины.

Сейчас там трудно найти уцелевший дом. Именно Циркуны Кабмин включил в экспериментальный проект по комплексному восстановлению населенных пунктов – обещают отстроить все — от частного жилья до производственных помещений. Однако жители Циркунов не ждут и уже наводят порядок в родном селе. Центр Циркунов — государственные флаги, клумба с цветами, обустраивают газон. Если не смотреть вокруг, кажется — и не было здесь никакой войны.

Сергей Семененко вместе с односельчанами наводят порядок бесплатно. Мария, также волонтер, вспоминает, как 24 февраля в селе тряслась земля. До границы с Россией — километров 20, уже утром по улицам двигалась вражеская техника.

Эти танки, на которых они приехали сюда к окружной дороге, их здесь и перебили на этих танках. Даже не умеют писать! Написали “На Бирлин”, не “Берлин”, а “Бирлин”, — рассказывает местная жительница Мария Давыдова.

На всю общину детей сейчас около сотни, говорит голова, самая большая боль для них – разрушенная школа. Вблизи нее на импровизированной сцене — репетиция школьников к годовщине освобождения родного села от русского нашествия.

Такую картину не могли представить даже в жутким сне, говорят жители Циркунов: впереди сцены — разрушенная школа, сбоку — уничтоженные российские танки — автор этой работы — точно сумасшедший.

Подробнее смотри в репортаже Татьяны Доцяк.

Напомним, ранее мы рассказывали истории украинцев, убитых российскими оккупантами в Харьковской области.

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