Їх тут перебили на цих танках! Що довелося пережити Циркунам — жахливі спогади місцевих

Рік тому Збройні сили України звільнили від окупації село Циркуни, розташоване за кілька кілометрів від Харкова. Два з половиною місяці люди були живим щитом російської армії.

Окупанти ховали між будинками техніку і гатили по Північній Салтівці. Адже знали — ЗСУ по своїх не битиме. А після звільнення росіяни перетворили заможне село на руїни.

Нині там важко знайти вцілілий будинок. Саме Циркуни Кабмін включив до експериментального проекту з комплексного відновлення населених пунктів — обіцяють відбудувати все — від приватного житла до виробничих приміщень. Однак жителі Циркунів не чекають і вже наводять лад у рідному селі. Центр Циркунів – державні стяги, клумба з квітами, облаштовують газон. Якщо не дивитися навколо, здається — й не було тут ніякої війни.

Сергій Семененко разом з односельцями наводять лад безоплатно. Пані Марія, також волонтерка, згадує, як 24 лютого в селі тряслася земля. До кордону з Росією — кілометрів 20, вже вранці вулицями сунула ворожа техніка.

Оці танки, на яких вони приїхали сюди до кільцевої дороги, їх тут і перебили на цих танках. Навіть не вміють писати! Написали “На БИрлин”, не “Берлин”, а “БИрлин”, — розповідає місцева жителька Марія Давидова.

На всю громаду дітей зараз близько сотні, каже голова, найбільший біль для них – зруйнована школа. Поблизу неї на імпровізованій сцені — репетиція школярів до річниці визволення рідного села від російської навали.

Таку картину не могли уявити навіть у моторошному сні, кажуть жителі Циркунів: попереду сцени – зруйнована школа, збоку — знищені російські танки — автор цієї роботи – точно скажений.

Детальніше дивись у репортажі Тетяни Доцяк.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історії українців вбитих російськими окупантами на Харківщині.

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