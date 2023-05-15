Как захватчики пытаются пополнить живую силу на оккупированных территориях: карта боевых действий в Украине 15 мая в режиме онлайн

В последнее время внимание к карте боевых действий возросло. Украинцы в ожидании контрнаступления, а также внимательно наблюдают за ситуацией в Бахмуте и других участках фронта.
Украинские военные мужественно и героически сдерживают врага. А также постепенно отбивают и возвращают свои позиции. Этому предшествует тяжелый труд, поэтому мы должны поддерживать и помогать военным.
Мы предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что более регулярные серии российских ударов по нашей стране с применением беспилотников и ракет, вероятно, являются частью новой российской воздушной кампании, направленной на снижение способности Украины проводить контрнаступательные операции в ближайшей перспективе.
Также российские войска вели наземные атаки северо-восточнее Купянска и вдоль линии Купянск-Сватово. Оккупанты не добились дополнительных подтвержденных успехов в Бахмуте и вокруг него и продолжали ограниченные наступательные операции на линии Авдеевка-Донецк. Захватчики продолжали обстрелы районов к западу от Гуляйполя на юге Украины.
Команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что ночью российские террористы атаковали Украину ударными дронами-камикадзе Shahed. Информация о последствиях этой атаки уточняется.
За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных ударов, в частности, по городам Харьков, Константиновка и поселку Золочев.
Кроме того, нанес 41 авиационный удар и совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Кроме того, нанес 41 авиационный удар и совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — было 46 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
Противник и дальше пытается пополнять потери в живой силе путем принудительной мобилизации на временно захваченных территориях Украины. В ряде населенных пунктов Херсонской области отмечаются факты насильственного задержания мужчин, ранее отказавшихся от украинского гражданства в пользу российского.
После задержания, в ходе первой учредительной беседы, оккупанты требуют от таких граждан неправомерное денежное вознаграждение за отсрочку от мобилизации. Лица, отказывающиеся от уплаты взятки или не имеющие необходимой суммы средств, оккупанты отправляют в полевые лагеря для прохождения ускоренного курса общевойсковой подготовки. После этого указанные лица попадают в населенные пункты, граничащие с линией боевого столкновения.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
Украинские защитники сбили два вражеских разведывательных БПЛА типа Орлан-10 и уничтожили БПЛА Supercam.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны и семь важных целей противника.
Российские военные уничтожают целые населенные пункты в Украине. Ранее мы рассказывали, какая ситуация в селе Циркуны Харьковской области. Как собираются восстанавливать населенный пункт, читай по ссылке.
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