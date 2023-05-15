Как захватчики пытаются пополнить живую силу на оккупированных территориях: карта боевых действий в Украине 15 мая в режиме онлайн

В последнее время внимание к карте боевых действий возросло. Украинцы в ожидании контрнаступления, а также внимательно наблюдают за ситуацией в Бахмуте и других участках фронта.

Украинские военные мужественно и героически сдерживают врага. А также постепенно отбивают и возвращают свои позиции. Этому предшествует тяжелый труд, поэтому мы должны поддерживать и помогать военным.

Мы предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что более регулярные серии российских ударов по нашей стране с применением беспилотников и ракет, вероятно, являются частью новой российской воздушной кампании, направленной на снижение способности Украины проводить контрнаступательные операции в ближайшей перспективе.

Также российские войска вели наземные атаки северо-восточнее Купянска и вдоль линии Купянск-Сватово. Оккупанты не добились дополнительных подтвержденных успехов в Бахмуте и вокруг него и продолжали ограниченные наступательные операции на линии Авдеевка-Донецк. Захватчики продолжали обстрелы районов к западу от Гуляйполя на юге Украины.

Команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 15 мая 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью российские террористы атаковали Украину ударными дронами-камикадзе Shahed. Информация о последствиях этой атаки уточняется.

За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных ударов, в частности, по городам Харьков, Константиновка и поселку Золочев.

Кроме того, нанес 41 авиационный удар и совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — было 46 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений, признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено.

направлениях оперативная ситуация без существенных изменений, признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено. На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Горск, Леоновка, Поповка Черниговской области; Волфино, Садки, Могрица Сумской области, а также Александровка и Старица Харьковской области.

направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Горск, Леоновка, Поповка Черниговской области; Волфино, Садки, Могрица Сумской области, а также Александровка и Старица Харьковской области. На Купянском направлении оккупанты вели безрезультатные наступательные действия в районах Масютовки и Синьковки. Нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Ольшана и Кисловка. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Тополе, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

направлении оккупанты вели безрезультатные наступательные действия в районах Масютовки и Синьковки. Нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Ольшана и Кисловка. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Тополе, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. На Лиманском направлении враг наступательных действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ямполь, Диброва, Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка Луганской области, Белогоровка, Верхнекаменное, Спорнон и Берестовое Донецкой области.

направлении враг наступательных действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ямполь, Диброва, Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка Луганской области, Белогоровка, Верхнекаменное, Спорнон и Берестовое Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григоровка, Богдановка и Предтечино. Нанес авиационных ударов возле Ивановского и Ступочек. От вражеских обстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Красное, Константиновка, Дружба, Северное, Торецк, Шумы Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Новокалинового и Авдеевки, осуществил обстрелы населенных пунктов Степное, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское и Карловка Донецкой области.

направлении противник нанес авиационных ударов в районах Новокалинового и Авдеевки, осуществил обстрелы населенных пунктов Степное, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское и Карловка Донецкой области. На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка и Пречистовка. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Кизомис и Станислав Херсонской области. Враг совершил обстрелы около 40 населенных пунктов, в том числе: Времовка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Веселое, Львове, Антоновка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и Херсон.

Противник и дальше пытается пополнять потери в живой силе путем принудительной мобилизации на временно захваченных территориях Украины. В ряде населенных пунктов Херсонской области отмечаются факты насильственного задержания мужчин, ранее отказавшихся от украинского гражданства в пользу российского.

После задержания, в ходе первой учредительной беседы, оккупанты требуют от таких граждан неправомерное денежное вознаграждение за отсрочку от мобилизации. Лица, отказывающиеся от уплаты взятки или не имеющие необходимой суммы средств, оккупанты отправляют в полевые лагеря для прохождения ускоренного курса общевойсковой подготовки. После этого указанные лица попадают в населенные пункты, граничащие с линией боевого столкновения.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Украинские защитники сбили два вражеских разведывательных БПЛА типа Орлан-10 и уничтожили БПЛА Supercam.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны и семь важных целей противника.

Российские военные уничтожают целые населенные пункты в Украине. Ранее мы рассказывали, какая ситуация в селе Циркуны Харьковской области. Как собираются восстанавливать населенный пункт, читай по ссылке.

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