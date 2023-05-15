Под прицелом оккупантов — местная больница! Что известно о последствиях российских обстрелов Авдеевки

В Украине длится 446 день полномасштабной войны, но до сих пор не утихают вражеские обстрелы, а оккупанты не прекращают совершать акты терроризма против мирного украинского населения.
Сегодня утром, 15 мая, российские захватчики обстреляли Авдеевку. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Под прицелом оккупантов оказалась местная больница, которая и была разрушена под вражеским огнем. В результате обстрела погибли четыре человека.
Поэтому глава Донецкой ОВА в очередной раз напомнил жителям города, что необходимо эвакуироваться.
Каждый новый день, проведенный в Донецкой области, увеличивает риск стать жертвой российской агрессии!
Каждый новый день, проведенный в Донецкой области, увеличивает риск стать жертвой российской агрессии!
Снизить риски обстрелов и взять под контроль украинское небо удастся ВСУ с современными самолетами. Читай, почему для Украины так важны истребители F-16.
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Фото: Павел Кириленко