Под прицелом оккупантов — местная больница! Что известно о последствиях российских обстрелов Авдеевки

В Украине длится 446 день полномасштабной войны, но до сих пор не утихают вражеские обстрелы, а оккупанты не прекращают совершать акты терроризма против мирного украинского населения.

Сегодня утром, 15 мая, российские захватчики обстреляли Авдеевку. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Взрывы в Авдеевке 15 мая: что известно

Под прицелом оккупантов оказалась местная больница, которая и была разрушена под вражеским огнем. В результате обстрела погибли четыре человека.

Поэтому глава Донецкой ОВА в очередной раз напомнил жителям города, что необходимо эвакуироваться.

Каждый новый день, проведенный в Донецкой области, увеличивает риск стать жертвой российской агрессии!

Снизить риски обстрелов и взять под контроль украинское небо удастся ВСУ с современными самолетами. Читай, почему для Украины так важны истребители F-16.

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Фото: Павел Кириленко