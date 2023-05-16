Наибольшее количество ракет за короткий промежуток времени: последствия плотной атаки Киева в ночь на 16 мая

С начала мая 2023 года российские военные активизировали свои атаки по столице. В ночь на 16 мая Россия атаковала Киев с применением БпЛА, крылатых, аэробаллистических и баллистических ракет. Это восьмое воздушное нападение на столицу с начала мая.

Взрывы в Киеве 16 мая 2023 года: что известно

В ночь на 16 мая в Киеве прозвучало несколько сигналов воздушной тревоги. Впервые о воздушной опасности было объявлено около 2:30. В Киеве было слышно много громких взрывов, это была работа ПВО, сообщили в Киевской городской военной администрации.

Падение обломков было зафиксировано в Оболонском, Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах столицы. В Дарницком районе на двух разных улицах обломки упали на автомобили. Предварительно, без последующего возгорания.

Глава Киева Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе обломки упали на территорию зоопарка. К счастью, никто из животных и работников не пострадал. Возгорания не было. Обломком ракеты повредило зеленые насаждения, но все поломанные ветки уже убрали. Сейчас с животными проводят антистрессовые мероприятия.

— В Соломенском районе в результате падения обломков ракеты произошло возгорание нескольких авто. Поврежденное здание площадью 200 кв. м. Спасатели работают на месте, — сказал Кличко в новом сообщении. Позже глава столицы рассказал о трех пострадавших в Соломенском районе города.

— В лесопарковой зоне в Дарницком районе столицы падение обломков БПЛА, без возгорания, — говорится в сообщении Виталия Кличко.

В КМВА подчеркнули, что атака на Киев в ночь на 16 мая 2023 года была исключительной по своей плотности. Враг применил как можно больше ракет за короткий промежуток времени.

— По предварительной информации, подавляющее большинство вражеских целей в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено! — подчеркнули в КМВА.

— Зафиксированы падения обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы.

Наибольшие повреждения в Соломенском районе: там было возгорание нежилого помещения и несколько единиц автомобильной техники.

Пожар ликвидирован. В остальных районах повреждения не существенны: в большинстве обнаружено падение обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону. Информации о пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Работа ПВО в ночь на 16 мая 2023

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования.

Из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 Кинжал, девять крылатых ракет Калибр — с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, Искандер-М).

Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны ВС Украины. Кроме того, в ночь на 16 мая противник атаковал ударными дронами типа Shahed-136/131, а также проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня Орлан-10, SuperCum. Все уничтожены!

Защитники украинского неба ежедневно и каждую ночь выполняют титаническую работу, чтобы сбить все вражеские воздушные цели. Ранее мы рассказывали, как работают силы ПВО.

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