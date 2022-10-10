Ракеты Калибр: характеристики снарядов, которые россияне выпускают по Украине

Сегодня утром, 10 октября, войска России выпустили по территории Украины ракеты под названием Калибр из Черного моря.

Читайте характеристики, скорость и дальность ракеты Калибр – в нашем материале.

Ракета Калибр: характеристики снаряда

Крылатая ракета Калибр разработана в России конструкторским бюро Новатор.

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Эти ракеты впервые представили в Московской области РФ в 1993 году.

Их разрабатывали для вооружения подлодок и кораблей.

Также их можно запускать с боевых самолетов и пусковых установок, которые находятся над землей.

Ракеты Калибр предназначаются для того, чтобы поражать наземные, морские подводные и надводные цели.

Что входит в состав систем Калибр

универсальная система управления;

различные пусковые установки;

комплект средств погрузки;

огневые средства.

Ракетные комплексы Калибр могут менять боекомплект на носителях в зависимости от задач и боевых условий.

Если лодка подводная, то ракеты стартуют с торпедных аппаратов калибра 534 мм с глубины 30-40 м.

А если надводная – с унифицированных подпалубных вертикальных пусковых установок или с палубных установок.

Основная задача Калибра-М (мобильного ракетного комплекса) – противокорабельная оборона.

Также ее используют для быстрого поражения наземных целей.

В ее состав входят: пусковая установка; транспортно-зарядные машины; крылатые ракеты в пусковых контейнерах; машина техобеспечения; машина связи и управления; оборудование для хранения ракет.

Комплекс Калибр-А также входит в состав вооружения ударного самолета Су-35.

Ракета 3М-14АЭ, которую используют в данной конфигурации, идет без стартового двигателя.

Ее размещают в транспортно-пусковом контейнере, с которого стартует после сброса с самолета-носителя.

Она высокоточная. Цели ракеты 3М-14АЭ – наземные пункты войскового управления, склады, на которых хранят вооружения и топливо, различные аэродромы, порты и т.д.

Есть еще модификация системы Калибр: контейнерный комплекс оружия Калибр-К.

Его предназначение – поражение крылатыми ракетами целей над водой и над землей.

Комплекс размещен в 40-футовом контейнере.

Он состоит из универсального стартового модуля, боевого управления и модуля энергопитания. В боекомплект одного стартового модуля входят 4 ракеты.

Главные характеристики ракет Калибр

Вся информация о тактико-технических характеристиках ракет семейства Калибр, которые находятся на вооружении российской армии, неизвестна.

Есть информация о том, что максимальная дальность стрельбы этими ракетами по морским целям достигает 374 км, а по наземным – 2 500 км.

Дальность полета ограничена 300 км.

Ракета, которую используют для поражения наземных целей, наделена такими характеристиками:

длина 6,2 м (размах крыльев 3,08 м);

стартовая масса 1770/1400 кг;

боевая часть, которая весит 450 кг;

дальность пуска 2 600 км;

высота полета всего 20 м над поверхностью моря и 50 – 150 м над поверхностью земли;

скорость 180 – 240 м/с.

Калибр может летать на малых высотах. Эта особенность затрудняет работу ПВО. У нее стартовой твердотопливный двигатель.

Управлять ей можно автономно, полет осуществляют по заранее определенному маршруту.

Оснащена она 450-кг фугасной боевой частью. Имеет опцию подрыва в воздухе.

Российские войска запускают ракеты Калибр с 24 февраля.

Главной целью калибров являются гражданские объекты в Украине.

Напомним, в течение утра, 10 октября, произошло несколько взрывов в Киеве. Раньше мы рассказывали подробнее, что о них известно.

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