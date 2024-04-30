Это твои деньги. Как рассчитать сумму отпускных, больничного и других выплат на работе — пошагово

Официально трудоустроенные украинцы имеют право на оплачиваемые отпуски, больничный и декретный отпуск. Но рассчитать их не так сложно, как кажется. Если ты хочешь узнать, как рассчитать больничные выплаты, отпускные, компенсацию за неиспользованный отпуск и декретные выплаты, читай в материале подробную инструкцию.

Как рассчитать больничные выплаты

Экономическая правда поделилась лайфхаками, как рассчитать выплаты по работе. Это поможет тебе проверять или ориентироваться на суммы, которые тебе предусмотрены по закону. Работодатель оплачивает пять дней больничного. Другое может компенсировать Фонд социального страхования.

Чтобы рассчитать сумму больничных выплат, ориентируйся на годовую зарплату, страховой стаж и количество дней на лечении. Для начала нужно рассчитать среднюю дневную заработную плату. Сумму, заработанную за год с премиями, компенсациями и отпускными, раздели на 365.

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В зависимости от трудового стажа работники получают соответствующие проценты от среднего заработка: до трех лет — 50%, три-пять лет — 60%, пять-восемь лет — 70%, свыше восьми лет — 100%.

Больничный рассчитывается следующим образом: средняя дневная зарплата умножается на количество дней на лечении, умножить на процент от стажа.

Для ФЛП больничные не предусмотрены законом.

Как рассчитать декретные выплаты

Отпуск в связи с беременностью и родами длится 126 дней. Большая продолжительность отпуска у женщин, которые родят двоих и более детей, а также у чернобыльцев. Декретные выплаты начисляются после получения листка нетрудоспособности (обычно с 30 недели).

Трудоустроенные женщины получают 100% средней зарплаты из Пенсионного фонда. Работодатель должен подать такое заявление-расчет в ПФУ. Минимальная сумма декретных в 2024 — 7100 грн, а максимальная — 106 500 грн.

Нетрудоустроенные женщины получают 25% месячного прожиточного минимума для трудоспособных — 2 920 грн.

Чтобы рассчитать свои декретные выплаты, рассчитай зарплату за последний год (считай назад от последнего отработанного месяца), раздели на 365. Среднюю дневную зарплату умножь на максимальные 126 дней отпуска.

Как рассчитать зарплату после отпуска за свой счет

Чтобы рассчитать зарплату после неоплачиваемого отпуска, тебе нужно взять зарплату за предыдущий месяц и разделить ее на количество рабочих дней или часов (в зависимости от начисления зарплаты). Это будет твоя средняя дневная зарплата.

Среднюю дневную зарплату умножь на количество отработанных рабочих дней в месяце (отними от них дни отпуска).

Как рассчитать отпускные

Рассчитай свою среднедневную зарплату за последние 12 месяцев — это сумма всего заработанного с премиями, другими выплатами, разделенная на 365. Право на отдых работники получают после шести месяцев на работе. По меньшей мере, официально трудоустроенные имеют право на 24 дня отпуска в год.

Если ты работаешь на новом месте работы менее года, сумма для расчета взимается за полные отработанные месяцы работы.

Среднедневную зарплату умножь на количество дней отпуска.

Длительность ежегодных отпусков длиннее у работников угольной и металлургической промышленности, людей с инвалидностью.

Компенсация за неиспользованный отпуск — как узнать сколько

Получить денежную компенсацию за неиспользованный отпуск можно в случае увольнения, призыва или принятия на военную службу. В других случаях — по договоренности с работодателем, ведь это закон не регулирует.

Сумма компенсации за неиспользованный отпуск рассчитывается следующим образом: среднедневную зарплату умножь на количество неиспользованных дней отпуска.

Раньше мы рассказывали о выходном пособии при увольнении.

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