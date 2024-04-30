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Це твої гроші. Як розрахувати суму відпускних, лікарняного та інших виплат на роботі — покроково

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 30 Квітня 2024, 12:15
Як розрахувати лікарняні, відпускні та декретні виплати — пояснення
Фото: Unsplash

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