Це твої гроші. Як розрахувати суму відпускних, лікарняного та інших виплат на роботі — покроково

Офіційно працевлаштовані українці мають право на оплачувані відпустки, лікарняний та декретну відпустку. Але розрахувати їх не так складно, як здається. Якщо ти хочеш дізнатися, як розрахувати лікарняні виплати, відпускні, компенсацію за невикористану відпустку та декретні виплати — читай у матеріалі докладну інструкцію.

Як розрахувати лікарняні виплати

Економічна правда поділилася лайфхаками, як розрахувати виплати на роботі. Це допоможе тобі перевіряти чи приблизно орієнтуватися на суми, які тобі передбачені за законом. Роботодавець оплачує п’ять днів з лікарняного. Інше може компенсувати Фонд соціального страхування.

Щоб розрахувати суму лікарняних виплат, орієнтуйся на річну зарплату, страховий стаж та кількість днів на лікуванні. Спершу потрібно розрахувати середню денну заробітну плату. Суму, зароблену за рік з преміями, компенсаціями та відпускними поділи на 365.

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Залежно від трудового стажу працівники отримують відповідні відсотки від середнього заробітку: до трьох років — 50%, три-пʼять років — 60%, пʼять-вісім років — 70%, понад вісім років — 100%.

Лікарняний розраховується так: середня денна зарплата множиться на кількість днів на лікуванні, помножити на відсоток від стажу.

Для ФОП лікарняні не передбачені законом.

Як розрахувати декретні виплати

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами триває 126 днів. Більшу тривалість відпустки мають жінки, що народжують двох і більше дітей, а також чорнобильці. Декретні виплати нараховуються після отримання листка непрацездатності (зазвичай з 30 тижня).

Працевлаштовані жінки отримують 100% середньої зарплати з Пенсійного фонду. Роботодавець має подати таку заяву-розрахунок до ПФУ. Мінімальна сума декретних у 2024 — 7100 грн, а максимальна — 106 500 грн.

Непрацевлаштовані жінки отримують 25% місячного прожиткового мінімуму для працездатних — 2 920 грн.

Щоб розрахувати свої декретні виплати, порахуй зарплату за останній рік (рахуй назад від останнього відпрацьованого місяця), розділи на 365. Середню денну зарплату помнож на максимальні 126 днів відпустки.

Як розрахувати зарплату після відпустки за власний рахунок

Щоб розрахувати зарплату після взяття неоплачуваної відпустки, тобі потрібно взяти зарплату за попередній місяць та розділити її на кількість робочих днів чи годин (залежно від нарахування зарплати). Це буде твоя середня денна зарплата.

Середню денну зарплату помнож на кількість відпрацьованих робочих днів у місяці (відніми від них дні відпустки).

Як розрахувати відпускні

Розрахуй свою середньоденну зарплату за останні 12 місяців — це сума всього заробленого з преміями, іншими виплатами, поділена на 365. Право на відпочинок працівники отримують після шести місяців на роботі. Щонайменше офіційно працевлаштовані мають право на 24 дні відпустки на рік.

Якщо ти працюєш на новому місці роботи менш як рік, сума для розрахунку береться за повні відпрацьовані місяці роботи.

Середньоденну зарплату помнож на кількість днів відпустки.

Тривалість щорічних відпусток довша у працівників вугільної та металургійної промисловості, людей з інвалідністю.

Компенсація за невикористану відпустку — як дізнатися скільки

Отримати грошову компенсацію за невикористану відпустку можна у випадку звільнення, призову чи прийняття на військову службу. В інших випадках — за домовленістю з роботодавцем, адже закон це не регулює.

Сума компенсації за невикористану відпустку розраховується так: середньоденну зарплату помнож на кількість невикористаних днів відпустки.

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