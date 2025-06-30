Увольнение от работы при мобилизации — что нужно знать мобилизованному и его работодателю

Объявление военного положения и всеобщей мобилизации создали новые условия на рынке труда, и многие работодатели столкнулись с призывом их работников на военную службу.

Как действовать работникам и работодателям в таких условиях и как организовать увольнение от работы на время мобилизации? Какие права и гарантии остаются за работниками — отвечаем в материале.

Увольнение от работы на время мобилизации

Официальные основания для увольнения

Процесс освобождения от работы во время мобилизации в Украине имеет четкие юридические основания, регулируемые рядом законодательных актов. В частности, Законодательством Украины о мобилизации и Кодексом законов о труде.

Официальным основанием для мобилизации является мобилизационная повестка из военкомата.

Чтобы подтвердить, что его призвали, работнику нужно предоставить работодателю оригинал повестки, полученной для отправки на службу.

Кроме того, территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) обязан уведомить предприятие, где работал рабочий, о его призыве.

Если работника причислили к воинской части, в его военном билете также производят соответствующие записи, что является дополнительным подтверждением службы.

Выплаты мобилизованным при увольнении

Важно: гражданам Украины, которые прекращают работу из-за направления на военную службу или призыв, выплачивается выходное пособие, равное двум минимумам, установленным для трудоспособных лиц на 1 января текущего года.

Кроме того, работники могут быть направлены на медицинское освидетельствование или лечение, при этом их место работы и должность сохраняются, а зарплата остается на том же уровне.

Как написать заявление на увольнение от работы на время мобилизации

После того, как работник сообщил работодателю о своем призыве, он должен написать заявление на увольнение от работы на время мобилизации. Заявление составляется в письменной форме.

В заявлении нужно указать:

какое основание для увольнения (мобилизационная повестка, номер и дата);

вписать обращение к работодателю с просьбой предоставить отпуск без сохранения заработной платы на время мобилизации;

срок мобилизации, если известно, или указание на то, что работник будет мобилизован на неопределенное время;

дата и подпись.

Заявление должно быть подано работодателю, как минимум за 3-5 дней до начала мобилизации. Однако:

Работодатель обязан освободить работника от исполнения трудовых обязанностей к моменту получения официальной повестки.

Как работодатели оформляют освобождение от работы во время мобилизации: приказ

В приказе об увольнении работника от работы в связи с призывом указывают его полное имя и должность, а также дату, с которой он освобождается от исполнения трудовых обязанностей — эта дата совпадает с датой призыва.

Основанием для такого увольнения есть врученная работнику повестка. В приказе также обязательно должно быть указано, что за работником сохраняется его рабочее место и должность, которую он занимал до призыва.

Важно, что сам факт увольнения не является увольнением в юридическом смысле. Такая ситуация считается форс-мажором согласно письму Торгово-промышленной палаты Украины от 28 августа 2022 года, со ссылкой на соответствующие статьи закона и Устав ТПП.

В трудовую книжку не нужно вносить записи о призыве или увольнении. Однако в табеле учета рабочего времени следует зафиксировать отсутствие работника, используя для этого буквенный код ИН или цифровой код 22, указывающий на отсутствие на работе по уважительной причине.

Права уволенного от работы мобилизованного работника

За мобилизованным работником сохраняется место его работы и должность — то есть после службы он имеет право вернуться на свое место.

Эти гарантии действуют и в особых случаях, например, если мобилизованный проходит лечение после ранения или находился в плену. И при таких обстоятельствах рабочее место должно дождаться работника.

На время службы мобилизованный официально освобождается от работы, но его служба оплачивается из государственного бюджета по закону о защите военнослужащих и их семей.

В случае нарушения гарантий мобилизованного работодатель будет привлечен к ответственности (3 статья 41 Кодекса Украины об административных правонарушениях)

Наказание предусматривает штраф в размере от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Подытожим: согласно законодательству, работодатель не может уволить мобилизованного. А призванный в армию может вернуться на свое место работы после завершения службы.

Раньше мы рассказывали: мобилизация студентов в Украине, кто подлежит призыву.

Источник: legalaid.ua.

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