Забирают детей из семей украинских беженцев за границей? Лубинец объяснил, почему такое случается

С начала полномасштабного вторжения миллионы украинцев выехали за границу в поисках безопасности. Большинство из них — это семьи с детьми, ведь родители или опекуны хотят обеспечить прежде всего безопасность своих детей.

Но за границей могут возникнуть проблемы. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на своей пресс-конференции рассказал, что несколько десятков украинских детей забрали из семей украинских беженцев за границей.

Лубинец не называет конкретных стран, чтобы не было дальнейших манипуляций с обвинениями, но говорит, что такие ситуации случаются.

Почему за границей могут забирать детей из семьи украинских беженцев

Такая ситуация может произойти с опекунами или попечителями. Дмитрий Лубинец объясняет:

Проблема в том, что, согласно европейскому законодательству, официальный в Украине опекун, попечитель не является официальным опекуном, попечителем на территории Европейского Союза.

Другое дело: некоторые страны понимают, в какой ситуации находятся украинцы, не поднимают этот вопрос или просто помогают украинцам выжить.

Есть такие страны, где у нас проблемы. Скажу так: случаи, с нашей точки зрения, нарушения прав граждан Украины есть, — отметил он.

По словам Лубинца, благодаря многочисленным обращениям к иностранным коллегам удавалось достичь самого главного — детей перестали забирать физически из семей украинских граждан.

Также он рассказал, что работают над тем, чтобы помочь деткам вместе с родителями вернуться на территорию Украины.

— Мы не спорим на территории их государства, мы хотим их физически забрать — детей с уже назначенными попечителями на территории этой страны.

Отдельно родителей, чтобы вернулись на территорию Украины, мы все это урегулировали и спокойно закончили эти плохие истории, — подытожил омбудсмен.

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