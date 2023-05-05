Вилучають дітей з родин українських біженців за кордоном? Лубінець пояснив, чому таке трапляється

Від початку повномасштабного вторгнення мільйони українців виїхали за кордон у пошуках безпеки. Більшість із них — це родини з дітьми, адже батьки чи опікуни хочуть забезпечити насамперед безпеку своїх дітей.

Утім, за кордоном можуть виникнути проблеми. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час своєї прес-конференції розповів, що кілька десятків українських дітей вилучили з родин українських біженців за кордоном.

Лубінець не називає конкретні країни, щоб не було подальших маніпуляцій зі звинуваченнями, але каже, що такі ситуації трапляються.

Чому за кордоном можуть вилучити дітей з родини українських біженців

Така ситуація може статися з опікунами чи піклувальниками. Дмитро Лубінець пояснює:

Проблема у тому, що, згідно з європейським законодавством, офіційний в Україні опікун, піклувальник не є офіційним опікуном, піклувальником на території Європейського Союзу.

Інша справа: деякі країни розуміють, у якій ситуації перебувають українці, не порушують це питання або просто допомагають українцям вижити.

Є такі країни, де у нас є проблеми. Скажу так: випадки, на наш погляд, порушення прав громадян України є, зазначив він.

За словами Лубінця, завдяки численним зверненням до іноземних колег вдавалося досягти найголовнішого — дітей перестали забирати фізично з родин українських громадян.

Також він розповів, що працюють над тим, щоб допомогти таким діткам разом із батьками повернутися на територію України.

— Ми не сперечатимемося на території їхньої держави, ми хочемо їх фізично забрати — дітей з уже призначеними піклувальниками на території цієї країни.

Окремо батьків, щоб повернулися на територію України, ми все це врегулювали і спокійно закінчили ці погані історії, — підсумував омбудсмен.

За кордон виїхало багато вагітних жінок, щоб народжувати у безпеці. Раніше ми розповідали, як оформити допомогу при народженні дитини за кордоном.

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