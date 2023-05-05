Війна в Україні

Вилучають дітей з родин українських біженців за кордоном? Лубінець пояснив, чому таке трапляється

Богдана Макалюк, редакторка сайту 05 Травня 2023, 11:30
Дмитро Лубінець
Фото: Facebook

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