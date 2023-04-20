Малюк народився за кордоном: як дистанційно оформити грошову допомогу від держави

Після 24 лютого чимало родин виїхали за кордон через повномасштабну війну і донині знаходяться там з різних причин.

Однак донедавна існувала проблема, що жінки, які народжували за межами України, не мали змоги отримати грошову допомогу від держави.

Для цього потрібна була фізична присутність жінки, аби вона звернулась до органу соціального захисту населення.

Та тепер є можливість подавати документи на отримання допомоги дистанційно. 18 квітня 2023 року на засіданні Уряду прийнято розроблену Мінсоцполітики комплексну постанову. Про це повідомила пресслужба Кабміну.

Зокрема, документом врегульовано питання соціальних виплат на дітей батькам, які через війну виїхали за кордон.

Тепер батьки, які тимчасово знаходяться за кордоном і у яких з’явився малюк, мають змогу подати документи на призначення допомоги при народженні дитини дистанційно.

Як оформити допомогу при народженні дитини

Це може зробити один із батьків, що тимчасово перебуває за кордоном. Для цього необхідно подати заяву на призначення допомоги до органу соцзахисту в Україні за своїм зареєстрованим місцем проживання.

Також, окрім заяви, необхідно надіслати документи, що засвідчують народження малюка. Вони мають бути видані компетентними органами країни перебування та легалізовані в установленому порядку.

Раніше ми розповідали про зміни дитячих виплат у 2023 році. Читай, що зміниться для родин з малюками.

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