Батьківство

Малюк народився за кордоном: як дистанційно оформити грошову допомогу від держави

Діана Просяник, практикантка сайту 20 Квітня 2023, 07:00
Як оформити допомогу при народженні дитини за кордоном онлайн: перелік дій
Фото: Pexels

Більше новин
Карта бойових дій в Україні
Тактика окупантів — живий щит з колаборантів: карта бойових дій в Україні 20 квітня в режимі онлайн
Подарунок
Що подарувати татові на день народження: цікаві та креативні ідеї
Зміни в системі оподаткування для гемблінг-індустрії
Спеціалісти Gazeta.Lviv коментують зміни в системі оподаткування для гемблінг-індустрії та дають прогнози на майбутнє
Як доглядати за секс-іграшками та навіщо потрібні лубриканти
Гігієна забезпечує здоров’я: як доглядати за секс-іграшками та навіщо потрібні лубриканти
Дивитись більше

Матеріали по темі

У яких банках можна отримати переказ Western Union: список банків
У яких банках можна отримати переказ Western Union: повний список
Виплати ВПО
Покращений механізм виплат ВПО: що змінилося і хто може отримати
робота в Європі
Де шукати вакансії для роботи у Європі та світі: перелік корисних сервісів
Як підготувати дитину до нової школи за кордоном
Звикнути та не почуватися чужими — як допомогти дітям адаптуватися до нової школи за кордоном

Відео
Карта бойових дій в Україні

Тактика окупантів — живий щит з колаборантів: карта бойових дій в Україні 20 квітня в режимі онлайн
0:04:05
Мосьпанове
Кілька днів під окупацією — рік без світла. Як живе Мосьпанове на Харківщині зараз
0:15:16
Олексій Афанасьєв
Пішов у ТрО з двома кумами, а тепер вони його ангели-охоронці… Історія добровольця, який врятував понад сто життів
0:08:21
Як живуть люди у Слов'янську
Люди не встигають лагодити вікна: як живуть мешканці Слов’янська під постійними обстрілами
0:05:45
Табір для військовополонених росіян
Такого навіть уявити не могли! Фотографи Ліберови показали, як утримують російських військовополонених
0:04:52
ПЦУ
Досі залежать від Росії? Яка ситуація з церквами на Харківщині
0:05:54
Тарифи на електроенергію
Борги можуть збільшитися? Чи зростуть тарифи на електроенергію в Україні
Карта бойових дій в Україні
Часом від ворога відділяє лише кілька метрів: карта бойових дій в Україні 19 квітня в режимі онлайн
0:12:04
контрнаступ
Неправильна термінологія та безкорисні поради: Грабський про любителів говорити про контрнаступ
0:06:19
Остеоінтеграція: новий вид протезування вже в Україні
Стати на свої ноги без милиць, крісел колісних та ходунків! В Україні вперше провели новий вид протезування — остеоінтеграцію
Більше відео
Як виявити предіабет
Читати далі
“Які аналізи потрібно здати, щоб зрозуміти, що в мене переддіабет?”

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь