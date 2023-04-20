Малыш родился за границей: как дистанционно оформить денежную помощь от государства

После 24 февраля немало семей выехали за границу из-за полномасштабной войны и по сей день находятся там по разным причинам.

Однако до недавнего времени существовала проблема, что женщины, которые рожали за пределами Украины, не имели возможности получить денежную помощь от государства.

Для этого нужно было физическое присутствие женщины, чтобы она обратилась в орган социальной защиты населения.

Но теперь есть возможность подавать документы на получение помощи дистанционно. 18 апреля 2023 года на заседании правительства принято разработанное Минсоцполитики комплексное постановление. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

В частности, документом урегулирован вопрос социальных выплат на детей родителям, которые из-за войны выехали за границу.

Теперь родители, которые временно находятся за границей и у которых появился малыш, могут подать документы на назначение пособия при рождении ребенка дистанционно.

Как оформить пособие при рождении ребенка

Это может сделать один из родителей, временно находящийся за границей. Для этого необходимо подать заявление на назначение пособия в орган соцзащиты в Украине по своему зарегистрированному месту жительства.

Также, кроме заявления, необходимо прислать документы, удостоверяющие рождение малыша. Они должны быть выданы компетентными органами страны пребывания и легализованные в установленном порядке.

Ранее мы рассказывали про изменения детских выплат в 2023 году. Читай, что изменится для семей с детьми.

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