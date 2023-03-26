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Торговці людьми чатують на біженців? Чому українці стають жертвами сексуальної експлуатації — ексклюзив The Guardian

Олена Яковлєва, редакторка сайту 26 Березня 2023, 17:03
Українські біженці зазнають сексуальної експлуатації - дослідження
Фото: Pexels

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