Торговці людьми чатують на біженців? Чому українці стають жертвами сексуальної експлуатації — ексклюзив The Guardian

З початку повномасштабного вторгнення Росії мільйони українців були змушені покинути свої домівки та шукати прихистку за кордоном. Йдеться переважно про жінок та дітей.

І поки одні іноземці роблять усе можливе, щоб допомогти нашим людям, інші — намагаються скористатись чужим горем та нажитись на біженцях.

Дослідники Thomson Reuters виявили, що українські переселенці все частіше стають жертвами сексуальної експлуатації. Про це повідомляє The Guardian.

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Небезпека для українських жінок та дітей за кордоном

Дослідники проаналізували глобальний пошуковий трафік та побачили, що після лютого 2022 року інтерес до порнографії, де нібито зображені українські біженці, виріс у кілька разів.

До прикладу, у Великій Британії кількість пошукових запитів на кшталт український ескорт чи українське порно зросла на 200% порівняно з шістьма місяцями до початку війни, в Іспанії — на 600%, а в Польщі — на 130%.

Значне зростання попиту за цими ключами спостерігається також в Австрії, Чехії, Данії, Франції та Швейцарії.

Такий підвищений інтерес може спонукати торговців людьми діяти частіше та відчувати свою безкарність у погоні за прибутками.

Цей аналіз показує, наскільки важливо забезпечити безпеку жінок і дітей, які тікають від війни.

Високий попит чоловіків на сексуальний доступ до українських жінок і дівчат створює величезний стимул для торговців людьми вербувати вразливих людей, щоб задовольнити цей попит і отримати від цього прибуток, — зазначає спеціальний представник і координатор ОБСЄ з питань боротьби з торгівлею людьми Валіант Річі.

Часто торговці людьми примушують та заманюють своїх жертв за допомогою чатів, соціальних мереж, онлайн-платформ, а також реклами в інтернеті.

Thomson Reuters співпрацює з Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), щоб підвищити обізнаність про цю сексуальну експлуатацію.

Вони запустили кампанію під назвою Be Safe, щоб надавати українцям інформацію про безпеку та допомагати виявляти торговців людьми за певними ознаками.

Ми співпрацюємо з ОБСЄ, щоб мобілізувати світову спільноту для визнання необхідності діяти зараз і захистити вразливих людей від експлуатації, — каже старший радник із правопорушень Thomson Reuters Хізер Фішер.

Трудове рабство та торгівля людьми загрожували українцям ще до війни, але тепер їхні масштаби катастрофічно зросли. Читай, як виявити зловмисників і захистити себе.

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