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Торговцы людьми подстерегают беженцев? Почему украинцы становятся жертвами сексуальной эксплуатации — эксклюзив The Guardian

Елена Яковлева, редактор сайта 26 марта 2023, 17:03
Українські біженці зазнають сексуальної експлуатації - дослідження
Фото: Pexels

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