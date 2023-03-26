Торговцы людьми подстерегают беженцев? Почему украинцы становятся жертвами сексуальной эксплуатации — эксклюзив The Guardian

С начала полномасштабного вторжения России миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома и искать убежища за границей. Речь идет преимущественно о женщинах и детях.
И пока одни иностранцы делают все возможное, чтобы помочь нашим людям, другие — пытаются воспользоваться чужим горем и нажиться на беженцах.
Исследователи Thomson Reuters обнаружили, что украинские переселенцы все чаще становятся жертвами сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает The Guardian.
Исследователи проанализировали глобальный поисковый трафик и увидели, что после февраля 2022 интерес к порнографии, где якобы изображены украинские беженцы, вырос в несколько раз.
К примеру, в Великобритании количество поисковых запросов типа украинский эскорт или украинское порно выросло на 200% по сравнению с шестью месяцами до начала войны, в Испании — на 600%, а в Польше — на 130%.
Значительный рост спроса на эти ключи наблюдается также в Австрии, Чехии, Дании, Франции и Швейцарии.
Такой повышенный интерес может побуждать торговцев людьми действовать чаще и чувствовать свою безнаказанность в погоне за прибылью.
Этот анализ показывает, насколько важно обеспечить безопасность женщин и детей, бежащих от войны.
Этот анализ показывает, насколько важно обеспечить безопасность женщин и детей, бежащих от войны.
Высокий спрос мужчин на сексуальный доступ к украинским женщинам и девушкам создает огромный стимул для торговцев людьми вербовать уязвимых людей, чтобы удовлетворить этот спрос и получить от этого прибыль, — отмечает специальный представитель и координатор ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Валиант Ричи.
Часто торговцы людьми принуждают и заманивают своих жертв посредством чатов, социальных сетей, онлайн-платформ, а также рекламы в интернете.
Thomson Reuters сотрудничает с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), чтобы повысить осведомленность об этой сексуальной эксплуатации.
Они запустили кампанию под названием Be Safe, чтобы давать украинцам информацию о безопасности и помогать выявлять торговцев людьми по определенным признакам.
Мы сотрудничаем с ОБСЕ, чтобы мобилизовать мировое сообщество для признания необходимости действовать сейчас и защитить уязвимых людей от эксплуатации, — говорит старший советник по правонарушениям Thomson Reuters Хизер Фишер.
Мы сотрудничаем с ОБСЕ, чтобы мобилизовать мировое сообщество для признания необходимости действовать сейчас и защитить уязвимых людей от эксплуатации, — говорит старший советник по правонарушениям Thomson Reuters Хизер Фишер.
Трудовое рабство и торговля людьми угрожали украинцам еще до войны, но теперь их масштабы катастрофически выросли. Читай, как выявить злоумышленников и защитить себя.
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