Война в Украине увеличила масштабы торговли людьми — шокирующие данные ОБСЕ и советы, как уберечься

На фоне войны увеличилась деятельность аферистов и воров. Но это еще не самые ужасные преступления. В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщили об увеличении масштабов торговли людьми в Украине после 24 февраля 2022 года.

— С начала полномасштабной войны глобальные поиски сексуальных услуг и порнографических изображений украинских женщин и детей выросли на 600%. Торговля беременными женщинами также значительно выросла с начала войны, — заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид в интервью немецкому изданию Die Welt.

Она объяснила, что жертв привлекают ложными обещаниями. Беженцы также могут подвергаться насилию в тех странах, где их принимают, или на границе их могут перехватить агенты по торговле людьми.

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Преимущественно это может возникнуть из-за того, что люди вынуждены зарабатывать деньги, при этом не зная местного языка. Так они могут попасть к преступникам.

В связи с этим ОБСЕ совместно с Thomson Reuters запустила кампанию Будь в безопасности, в рамках которой украинцев предупреждают о практике торговли людьми до того, как они покинут свою страну.

Как защититься от торговли людьми

В Украине создан сайт, на котором можно получить информацию о защите украинских женщин и детей от торговли людьми. Из-за войны в Украине за границу выехали миллионы женщин и детей, ведь мужчины не могут выехать из страны во время военного положения.

Этот сайт может оказаться полезным для украинок, выехавших за границу. На нем опубликованы правила безопасности, как защититься от торговцев людьми.

Прежде всего, речь идет о безопасности документов, правилах передвижения, общения, финансовых вопросах и трудоустройстве.

Чтобы не попасть в руки преступников, торгующих людьми, нужно следовать правилам:

никому кроме официальных лиц не давай в руки свои документы;

не садись в автомобиль с незнакомцами;

информируй близких о своем местонахождении;

не доверяй слепо незнакомым, в частности, женщинам, которые также могут быть вовлечены в торговлю людьми;

самостоятельно оплачивай все услуги и оформляй документы;

заключай контракт о трудоустройстве на понятном тебе языке.

Многие торговцы людьми ищут уязвимых женщин, возможно, даже с детьми. Ведь те понимают, что нужно найти жилье и работу, чтобы прокормить малыша. Если тебе предлагают работу, но твоя интуиция чувствует неладное, проанализируй ситуацию на наличие опасных сигналов:

у тебя забрали паспорт и документы;

лишили средств связи;

отказывают в оказании медицинской помощи;

ограничивают свободу передвижения, отдых и питание;

удерживают в замкнутом помещении;

предлагают нереалистические условия труда и фантастическую зарплату;

к тебе применяют физическое или сексуальное насилие, давление, манипуляции и т.д.

На сайте есть контактные данные, по которым можно обратиться в официальные структуры или специализированные и проверенные общественные организации в 28 странах, включая Украину.

Ты можешь обратиться на Национальную горячую линию по противодействию торговле людьми по номеру 1547 и горячую линию экстренной помощи во всех странах ЕС112.

Чтобы не попасть в руки торговцев людьми, следует искать официальную работу в проверенных компаниях. Ранее мы рассказывали, где найти работу за границей.

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