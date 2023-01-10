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Війна в Україні посилила масштаби торгівлі людьми — шокуючі дані ОБСЄ та поради, як вберегтися

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Січня 2023, 07:00
Торгівля людьми: прості правила безпеки, щоб захиститися
Фото: Unsplash

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