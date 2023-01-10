Війна в Україні посилила масштаби торгівлі людьми — шокуючі дані ОБСЄ та поради, як вберегтися

На тлі війни побільшало аферистів та крадіїв. Але це ще не найгірші злочини. В Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ) повідомили про збільшення масштабів торгівлі людьми в Україні після 24 лютого 2022 року.

— Від початку війни глобальні пошуки сексуальних послуг і порнографічних зображень українських жінок і дітей зросли на 600%. Торгівля вагітними жінками також значно зросла з початку війни, — заявила генеральна секретарка ОБСЄ Хельга Марія Шмід в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt.

Вона пояснила, що жертв заманюють неправдивими обіцянками. Біженці також можуть зазнавати насильства у тих країнах, де їх приймають, або на кордоні їх можуть перехопити агенти з торгівлі людьми.

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Переважно це може виникнути через те, що люди мають заробляти кошти, але не знають місцевої мови. Тому легше можуть потрапити до злочинців.

У зв’язку з цим ОБСЄ спільно з Thomson Reuters запустила кампанію Будь у безпеці, в рамках якої українців попереджають про практику торгівлі людьми до того, як вони покинуть свою країну.

Як захиститися від торгівлі людьми

В Україні створили сайт, де можна отримати інформацію про захист українських жінок і дітей від торговців людьми. Через війну в Україні за кордон виїхали мільйони жінок та дітей, адже чоловіки не можуть виїхати з країни під час воєнного стану.

Тому цей сайт може стати корисним для українок, які виїхали за кордон. На ньому опубліковані правила безпеки, як захиститися від торговців людьми.

Насамперед йдеться про безпеку документів, правила пересування, спілкування, фінансові питання і працевлаштування.

Щоб не потрапити до рук злочинців, які торгують людьми, треба слідувати правилам:

нікому, крім офіційних осіб, не давай в руки свої документи;

не сідай в авто з незнайомцями;

інформуй близьких про своє місцеперебування;

не довіряй незнайомим, зокрема жінкам, які також можуть бути залучені до торгівлі людьми;

самостійно сплачуй за всі послуги та оформлюй документи;

укладай контракт про працевлаштування зрозумілою тобі мовою.

Багато торговців людьми шукають вразливих жінок, можливо, навіть з дітьми. Адже ті розуміють, що треба знайти житло й роботу, щоб прогодувати маля. Якщо тобі пропонують роботу, але твоя інтуїція віщує погане, проаналізуй ситуацію на наявність небезпечних сигналів:

у тебе забрали паспорт та документи;

позбавили засобів зв’язку;

відмовляють у наданні медичної допомоги;

обмежують свободу пересування, відпочинок і харчування;

утримують у замкнутому приміщенні;

пропонують нереалістичні умови праці та фантастичну зарплату;

до тебе застосовують фізичне або сексуальне насильство, тиск, маніпуляції тощо.

На сайті є контактні дані, за якими можна звернутись до офіційних структур або спеціалізованих і перевірених громадських організацій у 28 країнах, включаючи Україну.

Ти можеш звернутися на Національну гарячу лінію з протидії торгівлі людьми за номером 1547 та гарячу лінію екстреної допомоги в усіх країнах ЄС 112.

Щоб не потрапити до торговців людьми, слід шукати офіційну роботу в перевірених компаніях. Раніше ми розповідали, де можна знайти роботу за кордоном.

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