Гороскоп на сегодня 29 октября 2025: слушай сердце, доверяй течению

Сегодняшняя энергия призывает принимать прошлое и отпускать его, доверять течению жизни и собственной интуиции.
Гороскоп на сегодня, 29 октября, для Овнов (21 марта – 19 апреля)
Овен, оглянись на путь, который прошёл, и прими его спокойно. Теперь ты стоишь высоко не случайно, а благодаря силе, которая не раз поднимала тебя после бури.
Не гонись за скоростью — верь в стойкость своего сердца. Иногда достаточно искры веры, чтобы видеть свет дальше, чем позволяет тьма.
Гороскоп на сегодня, 29 октября, для Тельцов (21 апреля – 21 мая)
Близнецы, настройтесь на свой внутренний ритм вдохновения. Мысли и идеи будут появляться сами, если вы сохраните внимательность и открытость к новому.
Встречайте день с искренним интересом — это поможет увидеть красоту в деталях, найти слова или решения там, где другие не видят. Истина говорит тихо, а ваше творчество указывает путь.
Гороскоп на сегодня, 29 октября, для Раков (22 июня – 22 июля)
Раки, вода знает свой путь — и вы тоже. Позвольте себе двигаться вперёд, не цепляясь за прошлое, которое уже отпущено. То, что когда-то казалось потерей, теперь может стать облегчением и новым пространством для роста.
Когда вы принимаете естественное течение событий, мир сам открывает двери. Берегите силы, доверяйте течению — и встречайте новый этап с открытым сердцем.
Гороскоп на сегодня, 29 октября, для Львов (23 июля – 23 августа)
Львы, сегодня всё словно финальная сцена большого фильма — эмоции на пределе, ставки высоки, события разворачиваются сразу на нескольких фронтах: в отношениях, работе и обществе.
Но за всем этим блеском и драмой вы уже видите более глубокий сюжет — смысл, который другие могут пропустить. Это ваш момент признать собственную силу влияния. Действуйте не по привычке, а по зову идеи, которая для вас действительно важна. Сделайте выбор, принадлежащий только вам, и мир подстроится под ваш ритм.
Гороскоп на сегодня, 29 октября, для Дев (24 августа – 23 сентября)
Дева, ваш ум сейчас искрится идеями, раскладывает всё по полочкам и стремится к совершенству. Но среди этого движения легко не услышать своё сердце. Вселенная шепчет: остановись, вдохни, выровняй ритм.
Уменьшите шум, отпустите контроль и дайте телу отдохнуть. Спокойствие — не препятствие, а основа вашего взлёта. Берегите его, ведь именно оно удерживает вашу силу в равновесии.
Гороскоп на сегодня, 29 октября, для Весов (24 сентября – 23 октября)
Весы, кто сказал, что гармония и роскошь несовместимы? Сейчас вы в расцвете творческой силы, способны превращать вдохновение во что-то ощутимое и прекрасное. Но настоящее искусство — удерживать баланс, даже когда успех сыплется со всех сторон.
Позвольте своим проектам расцветать в разных направлениях, но помните о центральной цели — вашей миссии. Энергия творца у вас уже есть, поэтому стройте своё королевство с грацией и внутренним спокойствием.
Гороскоп на сегодня, 29 октября, для Скорпионов (24 октября – 22 ноября)
Скорпионы, ваше тело сейчас говорит языком перемен — слушайте его внимательно. Двигайтесь с нежностью, дышите глубже, позвольте каждому жесту снимать усталость и открывать новую силу.
Забота о себе — это священный ритуал, ведущий к обновлению. Каждый прикосновение к своему здоровью — шаг вверх к ясности и власти над собой. Чувствуйте, живите телом, и вместе с ним пробудится ваш дух.
Гороскоп на сегодня, 29 октября, для Стрельцов (23 ноября – 21 декабря)
Стрелец, Вселенная просит ревизии — взгляните честно на свои дела. Что действительно приносит плоды, а что лишь расходует силы? Временные сбои — это подсказки, которые помогают найти утечки энергии.
Вы главный редактор своей судьбы, поэтому смело редактируйте сюжет. Отбросьте лишнее, упростите и оставьте только то, что соответствует вашей цели. Когда намерения и действия совпадут, вас не остановит ни одно препятствие.
Гороскоп на сегодня, 29 октября, для Козерогов (22 декабря – 20 января)
Козерог, пора пересмотреть свой фундамент — не только то, что вы построили, но и зачем. Продуктивность без смысла — словно дом из песка.
Проведите честный аудит: соответствуют ли ваши усилия внутренней архитектуре души? Если нет — разбирайте пустые конструкции и стройте с корня то, что выдержит бурю. Гора высока, но ваша дисциплина — ваш бог; шаг за шагом вы поднимаетесь вверх
Гороскоп на сегодня, 25 октября, для Водолеев (21 января – 19 февраля)
Гороскоп на сегодня, 29 октября, для Рыб (20 февраля – 20 марта)
Рыбы, после долгого внутреннего отдыха ваши ощущения обостряются, показывая правду среди иллюзий. Блеск старых амбиций тускнеет, уступая место ясности.
Вы уже видели закулисье: карьерные интриги, маски, ложный блеск. Следуйте за своей Полярной звездой — тихой, светящейся в сердце. Посвятите себя вечному, и мудрость будет следовать за вами, как свет сквозь воду.
Редакция Вікон хочет подчеркнуть, что этот материал не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, феншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами.
Источник: Yourtango.
