Рассказы

В моей иерархии ценностей Украина занимает самое высокое место! История морского пехотинца о Мариуполе, тяжелых ранениях и плене

Кристина Величанская 08 сентября 2022, 09:00
Гліб Стрижко: історія морського піхотинця про Маріуполь, полон та поранення

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