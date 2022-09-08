В моей иерархии ценностей Украина занимает самое высокое место! История морского пехотинца о Мариуполе, тяжелых ранениях и плене

История защитника, который в свои 25 уже не раз был на волоске от смерти. Глеб Стрижко — один из морских пехотинцев, которые мужественно защищали Мариуполь с первых дней. Он получил тяжелые ранения и после этого еще 17 дней плена.

В прошлом году на параде к 30-летию независимости по Майдану проезжала украинская военная техника, а на Трухановом острове высаживался десант морской пехоты. Среди новоиспеченных морпехов был и Глеб.

О службе в морской пехоте

За этот год жизнь парня сильно изменилась. За улыбающимся лицом сразу не поймешь, что в свои 25 лет он уже несколько раз был на волоске от смерти.

Так уже складывались жизненные события, что в моей иерархии ценностей Украина занимает самое высокое место — Глеб.

Когда началась война в 2014 году, он был еще школьником, но мечтал защищать страну. Ровно за год до полномасштабного наступления российских военных, как раз 24 февраля, он дал присягу на верность украинскому народу.

— Я остановился на первом отдельном батальоне морской пехоты. Это не просто название батальона, это действительно первый батальон, который был создан в независимой Украине еще в 1993 году. Это такой фундамент корпуса морской пехоты, — отмечает Глеб.

О начале полномасштабного вторжения

Когда началась полномасштабная война, его подразделение находилось возле Мариуполя. 23 февраля вечером пехотинцам приказали выключить мобильные телефоны, потому что российская авиация будет пеленговать и, возможно, будут обстрелы и бомбардировки.

Из-за отсутствия сети они только через сутки узнают, что бомбить начали не только их, но и всю страну. А уже через несколько дней морпехи закрепятся на металлургическом комбинате Ильича.

Это также важно сказать — в Мариуполе была не только Азовсталь, было два огромных завода.

— Мы заехали туда, нам приказали не допустить прорыв противника в район города Мариуполь, — вспоминает пехотинец.

Без связи, практически без сна, о еде и говорить не приходится. Так продолжалось почти два месяца. Они знали, что находятся в полном окружении, но оттягивали на себя вражеские войска, чтобы на полигонах успели подготовить для них подкрепление. Однажды во время наблюдения в здание, где был Глеб, попал танк и прилетело несколько мин.

— Я упал с третьего на первый этаж. Не мог двигаться, потому что меня привалило. Ничего не видел, потому что от высокой температуры… вспышка, я не знаю, как это правильно назвать… Это называют “закипели глаза”, то есть веки прикипели к нижней части… — рассказывает военный.

Его нашли под завалами и перевели в полевой госпиталь. Глеб услышал от боевого медика, что травмы слишком серьезные. Тот сообщил о переломе таза и ушибах грудной клетки, переломе нижней челюсти и носа и, конечно, проблемах с глазами.

Чтобы уберечь жизни тяжелораненых, их должны были передать россиянам в плен. Но за 17 дней оккупанты ни разу не укололи даже обезболивающего. Они просто наблюдали, как украинские военные умирали в муках.

— Меня лечили постукиванием по плечу. Когда там были обходы врачей утром, говорили: “С твоим переломанным тазом мы ничего не сделаем”.

У меня организм просто иногда отключался… Сон и молитва были моими лекарствами, — вспоминает Глеб.

О возвращении домой

С каждым днем ​​состояние парня ухудшалось, он уже смирился, что его увезли самолетом куда-то вглубь России, но их привезли на обмен.

— Когда я увидел сине-желтое знамя и потом меня занесли в машину, подошел водитель и сказал: “Выдыхайте, ребята, вы дома”, у нас полились слезы. Я сильно плакал, был очень рад, Травмы слишком серьезные — делится военный.

Его спасали в госпитале в Запорожье, затем в Полтаве, откуда он родом. Сейчас пехотинец проходит реабилитацию в Киеве. В его таз установили титановые прутья, в челюсти — пластины, они будут у Глеба всю жизнь. Парень видит пока на один глаз. Прогнозировали, что он сможет встать на ноги только в октябре, но первые шаги сделал в июле. Даже начинает бегать, хотя мешает боль.

Пехотинец верит, он сможет вернуться на службу в ВСУ. Несмотря на пережитый ад в Мариуполе, плен и потерю близких друзей, он и дальше хочет быть максимально полезным государству.

— Когда меня спрашивают, какая у меня суперсила, говорю: “Я — украинец”. Для меня это показатель того, что для нас нет ничего невозможного. Я действительно в это верю и этим живу, — утверждает Глеб.

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