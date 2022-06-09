еДекларация и улучшенная ситуация для ВПЛ: Мстислав Баник о нововведениях и улучшениях Дії

Государство в смартфоне продолжает развиваться и становиться все более функциональным для украинцев.

Следовательно, даже несмотря на войну, разработчики не прекратили работу над внедрением новых функций и возможностей.

Руководитель развития электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник рассказал Фактам ICTV.Life, чего ждать от Дії в ближайшее время, и почему иногда возникают определенные трудности с ВПЛ.

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Что новенького в Дії?

Сейчас разработчики активно внедряют новые функции в Дії, чтобы облегчить жизнь украинцев и обойти кучу бюрократических процессов.

К примеру, скоро появится:

электронное пенсионное удостоверение расширенные услуги для ВПЛ военные облигации первый функционал электронного нотариата

Одновременно над этими приоритетными функциями разработчики продолжают работу над функциями, которые пришлось отложить из-за войны.

А что уже запустили?

На портале уже доступна еДекларация. Она поможет тогда, когда ты открываешь собственное дело со специфическим видом деятельности, и тебе необходимо получить разрешения.

Это документ, который во время военного положения заменит 374 вида разрешительных документов, необходимых для работы предпринимателей.

По словам Баника, такая декларация не требует рассмотрения чиновника, поэтому работу можно начать сразу.

Наиболее популярной функцией на портале можно назвать еПоддержку. Она пользуется спросом еще со времен ковидной тысячи, а сейчас ее превращают в социальную карточку для разных выплат.

В частности, именно на такую ​​карту приходят выплаты для внутриперемещенных лиц.

Все о выплатах ВПЛ: сложности, перспективы

Для того чтобы сделать возможным оформление статуса ВПЛ в Дії, нужно было пройти много вызовов.

Поскольку это совместная работа с Минсоцполитики и Министерством по вопросам временно оккупированных территорий, очень многое зависело от последних.

Чтобы обрабатывать заявки, нужны настоящие люди, имеющие соответствующие знания, потому как для военного времени техническая реализация немного затянулась.

Мы хотели внедрять эту функцию и в мирное время, и тогда термины казались более приемлемыми

Сложности для пользователей

У пользователей, желающих получить статус ВПЛ и социальную выплату, чаще всего возникают две основные трудности.

Первая — это слетающая заявка. Мстислав Баник ответил, что Дії только формирует заявку и перенаправляет ее в Минсоцполитики, после чего портал только сообщает о статусах.

К примеру, если человек подавался на ВПЛ, после чего ответ не поступил, а справка появилась – значит, все хорошо.

Если заявка имеет статус необработанной – сейчас министерства ищут пути решения проблемы.

Важно, если ты получил (-а) статус ВПЛ, но планируешь возвращаться, то ты обязан (-а) сообщить об этом в портале, ведь Дія не отслеживает твои геоданные.

Вторая проблема касается выплат. Сначала была определенная задержка средств из-за отсутствия в госбюджете.

Если в Дії отображается статус Ожидайте зачисления – все будет хорошо, и это только вопрос времени.

Если же, несмотря на такую ​​отметку, деньги долго не поступают, то обратитесь в свой банк, возможно, вы случайно закрыли карту поддержки или там возникли технические проблемы.

А как насчет украинцев за границей?

Дія уже работает над тем, чтобы страны ЕС признали электронную подпись в Дії.

Это значительно упростит жизнь украинцев, можно будет:

создавать копию паспорта для открытия счета в банке граждане смогут получать публичные услуги онлайн предприниматели и бизнес смогут заключать онлайн-контракты

Дія не останавливается и продолжает развивать портал, поэтому будем уверены, что вскоре функционал значительно расширится. Когда же закончится война, то многие актуальные функции останутся.

Многим оказавшимся в затруднительном положении украинцам могут понадобиться еще дополнительные выплаты. Существует денежная помощь от ADRA Ukraine, читай, кто может ее получить и как.

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