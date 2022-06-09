Интервью

еДекларация и улучшенная ситуация для ВПЛ: Мстислав Баник о нововведениях и улучшениях Дії

Вероника Кононенко, практикантка сайта 09 июня 2022, 23:00
Мстислав Банік
Фото: Unsplash

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Вот если бы была карта, чтобы знать, на каких АЗС Киева есть горючее… Держи и сохрани себе!
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