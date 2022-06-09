Денежная помощь от ADRA Ukraine: кто и как может получить выплаты

Украинцы, пострадавшие от войны, получают помощь от государства, благотворительных организаций и партнеров нашей страны
Теперь украинцы могут получить еще одну финансовую помощь от благотворительной организации ADRA Ukraine.
С начала полномасштабного вторжения благотворительная организация поддерживает и помогает украинцам, пострадавшим в результате боевых действий.
Денежную помощь от ADRA Ukraine могут получить:
Эту финансовую помощь от организации могут получить люди, которые находятся в Киеве, Харькове, Сумах, Николаеве, Херсоне, Луганске, Донецке, Житомире, Запорожье, Чернигове и их областях.
По условиям благотворительной программы, каждый зарегистрированный человек может получить 6660 грн.
По условиям благотворительной программы, каждый зарегистрированный человек может получить 6660 грн.
Для получения финансовой помощи необходимо отправить соответствующую заявку. Заявки принимаются только через горячую линию. Следует позвонить и обсудить все детали с оператором.
Номер телефона: (067) 333-17-52
Номер телефона: (067) 333-17-52
Заявки не принимаются через чат-боты, электронную почту и мессенджеры соцсетей. Когда оператор примет вашу заявку, нужно будет отправить свои документы в чат-бот в Viber или Telegram.
При проработке запроса документы автоматически подтянутся в базу данных. В случае одобрения тебе отправят SMS-сообщение о начислении средств.
Ранее мы рассказывали, где можно получить гуманитарную помощь в Киеве, давали адреса и карту.
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