єДекларація та покращена ситуація для ВПО: Мстислав Банік про нововведення та покращення Дії

Держава у смартфоні продовжує розвиватися та ставати дедалі функціональнішою для українців.

Відтак, навіть попри війну, розробники не припинили роботу над впровадженням нових функцій та можливостей.

Керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік розповів Фактам ICTV.Life, чого чекати від Дії найближчим часом, та чому іноді виникають певні труднощі з ВПО.

Зараз також дивляться

Що новенького у Дії?

Зараз розробники активно впроваджують нові функції в Дії, щоб полегшити життя українців та обійти купу бюрократичних процесів.

До прикладу скоро з’явиться:

електронне пенсійне посвідчення розширені послуги для ВПО воєнні облігації перший функціонал електронного нотаріату

Одночасно над цими пріорітетними функціями розробники продовжують роботу над функціями, які довелося відкласти через війну.

А що запустили вже?

На порталі вже доступна єДекларація. Вона допоможе тоді, коли ти відкриваєш власну справу зі специфічним видом діяльності й тобі необхідно отримати дозволи.

Це документ, який на час воєнного стану замінить 374 види дозвільних документів, необхідних для роботи підприємців.

За словами Баніка така декларація не потребує розгляду чиновника, тож роботу можна почати одразу.

Найпопулярнішою функцією на порталі можна назвати єПідтримку. Вона має попит ще від часів ковідної тисячі, а зараз її перетворюють на соціальну картку для різних виплат.

Зокрема, саме на таку картку приходять виплати для внутрішньо переміщених осіб.

Все про виплати ВПО: складнощі, перспективи

Для того, щоб зробити можливим оформлення статусу ВПО в Дії, розробникам треба було пройти багато викликів.

Оскільки це спільна робота з Мінсоцполітики та Міністерством з питань тимчасово окупованих територій, до дуже багато залежало від останніх.

Щоб обробляти заявки, потрібні справжні люди, які мають відповідні знання, тому як для воєнного часу технічна реалізація трохи затяглася.

Ми хотіли впроваджувати цю функцію і в мирний час, і тоді терміни здавалися би більш прийнятними, розповідає Мстислав.

Складнощі для користувачів

У користувачів, які хочуть отримати статус ВПО та соціальну виплату, часто виникають два основних види труднощів.

Перша — це заявка, яка злітає. Мстислав Банік відповів, що Дія лише формує заявку й перенаправляє її в Мінсоцполітики, після чого портал повідомляє про статуси цієї заявки.

До прикладу, якщо людина подавалася на ВПО, після чого відповідь не надійшла, а довідка з’явилася – значить, все добре.

Якщо заявка має статус необробленої – зараз міністерства шукають шляхи для розв’язання проблеми.

Важливо, якщо ти отримав (-ла) статус ВПО, але плануєш повертатися, то ти зобов’язаний (-а) повідомити про це в порталі, адже Дія не відслідковує твої геодані.

Друга проблема стосується виплат. Спочатку була певна затримка коштів через їхню відсутність в держбюджеті.

Якщо у Дії відображається статус Очікуйте на зарахування – все буде добре, і це лише питання часу, коли вони з’являться.

Якщо ж попри таку позначку гроші довго не надходять, то зверніться до свого банку, можливо, ви випадково закрили картку єПідтримка або там виникли технічні проблеми.

А як щодо українців за кордоном?

Про тих українців, які вимушено виїхали за кордон, теж турбуються. Дія вже працює над тим, щоб країни ЄС визнали електронний підпис в Дія.Підпис.

Це значно спростить життя українців, адже можна буде:

створювати копію паспорта для відкриття рахунку у банку громадяни зможуть отримувати публічні послуги онлайн підприємці та бізнес зможуть укладати онлайн-контракти

Дія не зупиняється й продовжує розвивати портал, тож будьмо певними, незабаром функціонал значно розшириться. Коли ж закінчиться війна, то багато актуальних функцій залишаться.

Багатьом українцям, які опинилися у скрутному становищі, можуть знадобитися ще додаткові виплати. Існує грошова допомога від ADRA Ukraine, читай хто може її отримати і як.

А щоб не пропустити найцікавіші матеріали й точно бути в курсі всіх подій в Україні, підписуйся на новенький Telegram-канал Вікна.