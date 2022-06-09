Грошова допомога від ADRA Ukraine: хто та як може отримати виплати

Українці, що постраждали від війни, отримують допомогу від держави, благодійних організацій та партнерів нашої країни

Тож українці можуть отримати ще одну фінансову допомогу від благодійної організації ADRA Ukraine.

Від початку повномасштабного вторгнення благодійна організація підтримує та допомагає українцям, які постраждали внаслідок бойових дій.

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Хто може отримати допомогу від ADRA

Грошову допомогу від ADRA Ukraine можуть отримати:

сім’ї з дітьми, які перебувають на території воєнних дій або виїхали звідти;

багатодітні сім’ї, діти-сироти та напівсироти;

вагітні жінки й ті, які годують дитину;

жінки або чоловіки, які самостійно утримують сім’ю;

особи старше 50 років з інвалідністю;

особи з інвалідністю/з хронічними захворюваннями/пораненням внаслідок бойових дій.

Цю фінансову допомогу від організації можуть отримати люди, які перебувають у Києві, Харкові, Сумах, Миколаєві, Херсоні, Луганську, Донецьку, Житомирі, Запоріжжі, Чернігові та у їхніх областях.

За умовами благодійної програми, кожна зареєстрована людина може отримати 6660 грн.

Як отримати допомогу від ADRA

Щоб отримати фінансову допомогу, необхідно надіслати відповідну заявку. Заявки приймаються лише через гарячу лінію. Слід зателефонувати та обговорити усі деталі з оператором.

Номер телефону: (067) 333-17-52

Заявки не приймаються через чат-боти, електронну пошту та месенджери соцмереж. Коли оператор прийме вашу заявку, треба буде надіслати свої документи у чат-бот у Viber або Telegram.

Які документи потрібні для допомоги від ADRA

Копія/фото документів кожного члена сім’ї: перша та друга сторінки паспорта та прописка (якщо ID-картка, то копія обох сторін та додаток з пропискою);

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження;

документ, що підтверджує критерій вразливості.

При опрацюванні запиту документи автоматично підтягнуться у базу даних. У разі схвалення тобі надішлють SMS-повідомлення про нарахування коштів.

Раніше ми розповідали, де можна отримати гуманітарну допомогу в Києві, давали адреси та карту.

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