Рассказы

Готовился к войне с 12 лет: история бойца, который забирает с поля боя тела побратимов

Виктория Мельник, журналист сайта 25 апреля 2025, 22:00
Дмитрий Куницкий
Фото Facebook
день памяти чернобыльской трагедии 2025
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День памяти Чернобыльской трагедии: хронология роковых событий, навсегда изменивших Украину
Готовился к войне с 12 лет: история бойца, который забирает с поля боя тела побратимов
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Нам уже некого ждать…История подростков из Киева, поразившая всю страну

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