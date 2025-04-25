Готовился к войне с 12 лет: история бойца, который забирает с поля боя тела побратимов

Фото Facebook Поколение детей войны, которое росло под новости с фронта и писало письма защитникам, уже выросло и само стало на защиту родины. В их числе и Дмитрий Куницкий. Ему было девять, когда Россия напала на нашу страну. Рос в патриотическом воспитании, посещал пластунские лагеря и сознательно готовился к войне. В 18 ушел на фронт и сейчас он в медицинском подразделении 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского вместе с отцом эвакуирует раненых бойцов и погибших с линии фронта. Его историю рассказало издание ШоТам. Мы пересказываем самое интересное в материале.Готовился к войне с детства — Я из того поколения детей, которые в 2014 году писали письма солдатам, а потом сами стали солдатами, — говорит Дмитрий. Вспоминает, как ярким событием тогда стала Революция Достоинства, а затем и начало российской войны против Украины. Еще до 2014 в родном городе работал Шепетовский Клуб национально-патриотического воспитания молодежи. Туда и ушел. Несмотря на юный возраст, он вместе с другими ездил на соревнования, в учебные центры и лагеря и именно это, по словам юноши, сформировало его. Facebook Еще тогда был уверен, что война застанет и его. Среди круга общения и родных постоянно шли разговоры, что война будет продолжаться долго. Впоследствии для него не стоял вопрос, идти ли воевать: он думал только, когда и куда. В 18 он завершил Украинскую академию лидерства, и его друг позвал в свое подразделение. Когда в 2023 году попал на обучение в Великобританию, где солдаты НАТО обучали наших бойцов, понял: 80% из того, что там преподавали, он знал еще в 13 лет. Через год после сына, к подразделению присоединился отец. — То, что мы вместе, намного облегчает дело. У нас много общих тем для разговоров, можем поиграть вечером на гитаре и попеть, чтобы отвлечься. Единственное, что переживаем, когда он или я едем на эвакуацию, — признается Дмитрий. Читать по теме Выгорел в гражданской жизни, но зажег в армии: история добровольца, который был “не создан” для войны Его не взяли на фронт, но свое место на войне он нашел самостоятельно. Война кристаллизует людей Война сменила круг общения Дмитрия, а также подарила желание изменять государство и после войны. Война не столько меняет людей, сколько их кристаллизует. Если человек был хорошим, честным, эти черты освещаются еще лучше. Дмитрий говорит: на войне растешь не по годам, а многое воспринимаешь иначе. Если кого волнуют какие-то вещи, Дмитрий думает об этом так: если от этого не зависит чья-то жизнь, тогда есть не проблема. Главное — жизнь человека. Он об этом знает очень хорошо. Facebook Его задачей на войне является эвакуация раненых и погибших. Если раньше проводить эвакуации можно было и днем, то теперь из-за постоянных обстрелов это возможно только ночью. — Погибшего могут забрать через несколько недель. Были тела, которым уже год, а то и больше, — говорит военный. Опознание тел и доклады другим службам бригады, если найден жетон или документы — для него уже рутина. Но впервые на эвакуации он не знал, как на это реагировать. Ему посоветовали не воспринимать близко к сердцу. Но если находишь кого-то знакомого или приезжает жена погибшего бойца — трудно оставаться безэмоциональным. Ему помогает окружение, которое искренне спросит: “Как ты?” и выслушает. А сообщество УАЛ приобщается к закрытию военных нужд и проводит большие сборы. Раньше мы рассказывали тебе историю Госпитальерки, которая сменила профессию в ІТ и присоединилась к эвакуациям с поля боя.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Жизненные истории, Украина, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter