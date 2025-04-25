Готовился к войне с 12 лет: история бойца, который забирает с поля боя тела побратимов

Поколение детей войны, которое росло под новости с фронта и писало письма защитникам, уже выросло и само стало на защиту родины. В их числе и Дмитрий Куницкий. Ему было девять, когда Россия напала на нашу страну.

Рос в патриотическом воспитании, посещал пластунские лагеря и сознательно готовился к войне.

В 18 ушел на фронт и сейчас он в медицинском подразделении 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского вместе с отцом эвакуирует раненых бойцов и погибших с линии фронта. Его историю рассказало издание ШоТам. Мы пересказываем самое интересное в материале.

Готовился к войне с детства

— Я из того поколения детей, которые в 2014 году писали письма солдатам, а потом сами стали солдатами, — говорит Дмитрий.

Вспоминает, как ярким событием тогда стала Революция Достоинства, а затем и начало российской войны против Украины.

Еще до 2014 в родном городе работал Шепетовский Клуб национально-патриотического воспитания молодежи. Туда и ушел.

Несмотря на юный возраст, он вместе с другими ездил на соревнования, в учебные центры и лагеря и именно это, по словам юноши, сформировало его.

Еще тогда был уверен, что война застанет и его. Среди круга общения и родных постоянно шли разговоры, что война будет продолжаться долго.

Впоследствии для него не стоял вопрос, идти ли воевать: он думал только, когда и куда. В 18 он завершил Украинскую академию лидерства, и его друг позвал в свое подразделение.

Когда в 2023 году попал на обучение в Великобританию, где солдаты НАТО обучали наших бойцов, понял: 80% из того, что там преподавали, он знал еще в 13 лет.

Через год после сына, к подразделению присоединился отец.

— То, что мы вместе, намного облегчает дело. У нас много общих тем для разговоров, можем поиграть вечером на гитаре и попеть, чтобы отвлечься. Единственное, что переживаем, когда он или я едем на эвакуацию, — признается Дмитрий.

Война кристаллизует людей

Война сменила круг общения Дмитрия, а также подарила желание изменять государство и после войны.

Война не столько меняет людей, сколько их кристаллизует. Если человек был хорошим, честным, эти черты освещаются еще лучше.

Дмитрий говорит: на войне растешь не по годам, а многое воспринимаешь иначе. Если кого волнуют какие-то вещи, Дмитрий думает об этом так: если от этого не зависит чья-то жизнь, тогда есть не проблема.

Главное — жизнь человека. Он об этом знает очень хорошо.

Его задачей на войне является эвакуация раненых и погибших. Если раньше проводить эвакуации можно было и днем, то теперь из-за постоянных обстрелов это возможно только ночью.

— Погибшего могут забрать через несколько недель. Были тела, которым уже год, а то и больше, — говорит военный.

Опознание тел и доклады другим службам бригады, если найден жетон или документы — для него уже рутина. Но впервые на эвакуации он не знал, как на это реагировать. Ему посоветовали не воспринимать близко к сердцу.

Но если находишь кого-то знакомого или приезжает жена погибшего бойца — трудно оставаться безэмоциональным.

Ему помогает окружение, которое искренне спросит: “Как ты?” и выслушает. А сообщество УАЛ приобщается к закрытию военных нужд и проводит большие сборы.

Раньше мы рассказывали тебе историю Госпитальерки, которая сменила профессию в ІТ и присоединилась к эвакуациям с поля боя.

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