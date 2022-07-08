Война разлучила семью на три месяца, и он снова идет на передовую! История нацгвардейца, который чудом выжил в танковом бою

Бойцы, которые с первых дней войны защищают Украину и уже успели получить боевые ранения, после реабилитации и недолгой встречи с близкими едут дальше защищать их покой.

Такова и история нацгвардейца Дмитрия, который после длительного лечения и реабилитации в Запорожье готовится ехать на передовую.

Однако перед этим он наконец-то воссоединился с любимой и сыном после трех месяцев разлуки.

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После начала полномасштабной войны Дмитрий отправил семью за границу, а сам остался в родном городе, чтобы защищать его от русского нашествия.

Мы взяли в кольцо обороны бензовоз и танк ВСУ. После того как мы уже выполнили задание и заправили танк, на нас выехал российский танк и выстрелил по нам.

Именно так нацгвардиец получил тяжелое осколковое ранение плечевого сустава. После осмотра хирургов Дмитрия успешно прооперировали.

Дмитрий признается, как пришел в себя, сразу позвонил любимой. Хотя женщина очень хотела вернуться к нему, этот случай развел семью более чем на три месяца.

Я на тот момент уже была в Луцке, я уже хотела вернуться, потому что понимала, что моя поддержка ему очень необходима. Он отговорил меня.

За время разлуки Дмитрий уже перенес длительное лечение и реабилитацию. Получил награду от МВД и наконец дождался возвращения жены и сына, ради которых пошел защищать страну.

Мы воюем не за деньги или какие-то блага. Мы сражаемся за свою страну, за свою землю, за своих родственников и друзей.

Уже совсем скоро семье снова придется расстаться, ведь Дмитрий восстановился и скоро отправится на передовую. Жена нацгвардейца очень гордится мужчиной.

Но защищают нашу землю не только мужчины, но и женщины, которые бок о бок с ними держат оружие. Недавно за украинский мир отдала жизнь бразильская военная и модель, читай об этом в нашем материале.