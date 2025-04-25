Нам уже некого ждать…История подростков из Киева, поразившая всю страну

24 апреля Россия не просто ударила по Киеву ракетами и дронами. Она снова безжалостно отняла жизни, навсегда разлучила семьи, а кому-то разбила сердце на тысячи кусков.

Их было 12. Это мужчины, женщины и дети, которые в ту ночь спали в своих кроватях. Их историями поделились коллеги и друзья, чтобы напомнить: Россия способна принести только смерть.

Весь день ждали известий: как подростки реагируют на смерть своего 17-летнего друга

Со вчерашнего дня с пяти утра группа подростков ждала хоть какие-то новости о судьбе своего друга, оказавшегося под завалами дома в Святошинском районе столицы.

— Мы все дружили одной компанией. Утром узнали, что был обстрелян дом, где живет наш друг, и все пришли сюда. Мы были здесь более 12 часов и все это время надеялись на лучшее, что он жив, — пересказывает UNICEF слова 17-летнего школьника Ивана.

Друзья ждали весь день, но, к сожалению, услышали только одно — их друга нашли мертвым под завалами.

Он был лучшим другом. Вчера он выгуливал мою собаку. А теперь его попросту нет. В это трудно поверить. Все плачут и не могут понять, что так произошло.

— Он был просто хорошим человеком, очень. И я бы хотела, чтобы люди знали об этом — что он был хорошим, — рассказала о погибшем его подруга Виктория. Она дружила с ним последние три года.

Несмотря на то, что им уже некого было ждать, они все равно оставались на месте трагедии, обнимая друг друга.

— Нам просто хочется побыть здесь вместе, вместе немного легче, — сказала девушка.

Стало известно, что погибшего 17-летнего парня зовут Данил Худя. Он учился в Киевском авиационном профессиональном колледже по специальности Авиационная и ракетно-космическая техника.

— Даня был таким человеком, похожих на которого я никогда не видел. Он всегда был на позитиве, постоянно играл с нами в футбол на 185 школе. Он мне даже помогал с работой, потому что работал на Glovo. Но мы уже ничего с этим не сделаем, брат остается в сердечке навсегда. Он всегда с нами, — рассказал hromadske его друг Иван.

Папа Данила Олег и мама Виктория тоже погибли. Спастись удалось только младшей сестре, которая сейчас находится в больнице. Девочка уже узнала о потере самых близких.

Слесарь и военный: как Россия одной ракетой убила этих мужчин

В ту ночь трагически оборвалась жизнь еще двоих мужчин. Виталий Шурхай, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда, работал в Киевгазе.

В компании рассказали, что Виталий начал свой профессиональный путь, а с годами стал не просто сотрудником, а неотделимой частью большой команды. Вражеская атака убила его в возрасте 33 лет.

Он навсегда останется в нашей памяти профессионалом своего дела, чутким и ответственным специалистом. Мы потеряли того, кто всегда мог поддержать, выслушать и помочь.

Еще один погибший — уроженец поселка Дымер Александр Майсюра, которому было 49.

— Всю свою жизнь Александр посвятил военному делу. С 1991 года он учился в Хмельницкой академии пограничных войск, — рассказывают о мужчине в Дымерской громаде.

В начале полномасштабного вторжения Александр пошел добровольцем под Мощун, чтобы защищать Украину.

Честный, справедливый, мужественный! Лучший сын, папа, брат, крестный, кум, порядочный и добросовестный человек, — рассказывают о погибшем.

Унесли жизни брата и сестры

Во время пребывания в ЮАР президент Украины Владимир Зеленский сообщил о погибших брате и сестре во время обстрела Киева:

Сегодняшний ракетный удар унес жизни родных брата и сестры. Парню был 21 год, девушке 19 лет.

Затем в университетской клинике КНУ имени Т.Г. Шевченко сообщили, что ими оказались двое детей врача-невропатолога заведения Ярослава Козлова.

— Светлая память сыну Никите 2003 года рождения, студенту Национального транспортного университета и дочери Софии 2005 года рождения, выпускнице профессионального колледжа Киевского национального университета технологий и дизайна.

Поисково-спасательные работы в Киеве завершили к утру, 25 апреля. Погибли 12 человек, пострадали 87 человек. В столице объявлен день траура по погибшим.

Мы также рассказывали историю Матвея, потерявшего маму и левую руку в результате ракетного удара по Кривому Рогу 4 апреля.

Фото: UNICEF Ukraine

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