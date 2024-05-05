Мы воюем со смертью: история военного врача с позывным Руда о спасении как бойцов, так и младенцев

Ни с чем не сравнится ощущение, когда еще пару секунд назад все думали, что человек погиб, а оказалось боец дышит, хотя и имеет тяжелое ранение. Таким опытом делится военный врач Руда в видео на You-Tube-канале ССО.

После этого медик всегда говорит своим собратьям, чтобы выполнили свою главную задачу — довезти до нее бойца живым. А дальше — она разберется.

Когда-то очень давно мне мой учитель сказал, что один живой медик может спасти 100 раненых. Один мертвый медик не спасет 100 раненых, и еще нужен будет ресурс, чтобы спасать его.

В медицине Рудая давно. Сначала получила медицинское образование, затем подписала контракт в 2017 году при поступлении в военно-медицинскую академию. Три года там проучилась. А в 2020 году попала в 73-й центр ССО как врач.

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Говорит, работает со всеми, у кого есть ранения. Поэтому иногда оригинально обращается ко всем, кого встречает: “Контуженные, осколочные и все, кто только можно”.

Перед каждой задачей, говорит, все вступают во взаимодействие: определяется место работы каждого подразделения и точка, откуда будет проводиться эвакуация. Раненого можно привезти туда 24/7.

По словам Рудой, на ранение каждый боец реагирует по-разному. Кто-то может молчать и не выдавать эмоций, даже когда имеет ампутацию и еще не получил обезболивания. А кого-то малейшее ранение может заставить кричать со всей силы.

Некоторые бойцы спрашивают Рудую, почему медики делают так больно раненым, если видят, что тем и без того плохо.

А я спрашиваю, хоть один из них становился на мое место. Когда знаешь, что бойцу больно, но нужно специально сделать ему еще хуже, чтобы помочь и спасти ему жизнь. Вот как мне с этим чувством?

А еще добавляет, что если болит, значит боец жив и то, что сейчас приносит столько страданий, например нога, еще сможет функционировать.

Такая тактика помогает Рудой спасать немало жизней как собратьев, так и гражданских. Больше всего запомнился случай, когда пришлось осматривать малыша, чья мама была вынуждена закрыть его своим телом, чтобы спасти. Так она сохранила его жизнь ценой своей.

Это было зимой, когда Руда работала на Херсонском направлении и к военным обратились местные жители с просьбой помочь четырехмесячному младенцу. О мальчике после гибели матери заботилась ее сестра, даже пыталась эвакуироваться с ребенком. Но российские оккупанты не разрешили и поселили ее с малышом в местной больнице.

Наши ребята поехали ночью, забрали их из той больницы из другого населенного пункта. Мой командир подошел, спросил, смогу ли я осмотреть ребенка. Говорю, конечно.

Врач во время осмотра обнаружила рану на голове и на указательном пальчике на ноге, после чего одела его и проходила с ним по улице.

Несмотря на то, что мальчик, по словам сестры его матери, плакал все трое суток, не спал и не ел, пока они вместе находились в больнице, Рудой удалось найти к нему подход, чтобы они наконец немного успокоился.

Я ему рассказывала о том, что в нашей стране война, его мама погибла, однако его любят, у него есть отец и тетя.

Рудая говорит, что хотела бы, чтобы люди почувствовали всю тяжесть, сложность не только ее работы, а именно войны в нашей стране, что продолжается каждый день. Что боевые действия уносят немало жизней и приносят еще больше раненых. А это чрезвычайно высокая цена за то, что наступает новый день в тылу.

Да, я не стреляю, я оказываю помощь, но мы воюем со смертью, мой личный враг — это смерть.

Несмотря на страх, решила спасать жизнь других людей и Настя. Читай историю 18-летнего парамедика, которая пошла в армию вслед за отцом.

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