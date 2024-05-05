Рассказы

Мы воюем со смертью: история военного врача с позывным Руда о спасении как бойцов, так и младенцев

Даниэла Долотова, журналист сайта 05 мая 2024, 18:00
военный врач Руда
Фото: Facebook

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