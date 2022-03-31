Я сохранил “условия капитуляции” для музея Победы Украины — Давид Арахамия о переговорах, роли Абрамовича и нейтральном статусе

Уже прошел не один раунд переговоров между Украиной и Россией. Глава украинской делегации Давид Арахамия рассказал о результатах в своем интервью.

О первом договоре

— У нас уже много раундов переговоров. Я сохранил первую версию условий российской стороны. Это был договор, но я называю это “условия капитуляции”.

Они передали нам в бумажном виде, и я для музея Победы Украины оставлю этот экземпляр.

Многие наши международные партнеры наблюдают (за процессом переговоров — ред.) и мы их постоянно информируем, они говорят, что очень большой прогресс. Но просто для украинца, который видит какой-то промежуточный результат, то победного аспекта он не видит.

Арахамия сказал, что очень важным результатом является то, что изменилось место переговоров с Беларуси на Стамбул.

— Мы уже поставили конкретную позицию публично. И РФ не может имитировать процесс (переговоров – ред.). У них очень ограниченный путь.

Им нужно заняться действительно настоящими переговорами или сказать, что они не хотят заниматься переговорами и перейти на военный путь.

О роли Абрамовича в переговорах

Арахамия говорит, что олигарх играет положительную роль в переговорах, но непонятно, почему он начал это делать публично.

— Сначала у него была такая роль, что мы называем “back chanel”. Дополнительный неофициальный канал связи, который помогает какие-то тяжелые вещи говорить на нормальном, а не дипломатическом языке.

Затем благодаря международным СМИ этот скрытый канал стал известен. Он уже присутствовал на переговорах.

Он пытается позиционировать себя как нейтральная сторона, хотя мы его так не воспринимаем.

Согласится ли Россия на условия

Давид Арахамия сказал, что Россия не дала ответа, соглашаются ли они на условия, но он чувствует, что по гарантиям безопасности и по самому процессу они согласятся.

Ведь во время видеоконференций делегация много времени уделяет именно этим гарантиям. И учитывают то, как сделать, чтобы она не имела права “вето” или какого-то блокирующего голоса.

О нейтральном статусе

Глава украинской делегации подчеркнул — если Украина будет рассматривать вопрос о полностью нейтральном статусе, нужно будет менять Основной Закон.

— Мы не хотим даже брать на себя как политики такой выбор. Это должен сделать украинский народ путем проведения общенационального референдума.

А если вы помните процедуру, то там 3 миллиона подписей нужно собрать — и потом зарегистрировать.

То есть, это большая процедура, которая не может быть на немирной территории. Если референдум проголосован, мы вносим изменения в Конституцию. Арахамия также добавляет, что это не быстрый процесс.

По его словам, пока Украина требует вывести вражеские войска со своей территории. После того как будут отведены войска РФ на позиции, которые они занимали 23 февраля, произойдет временное применение договора, что должен быть подписан.

Ведь стороны должны будут ратифицировать этот документ в своих парламентах, а на это тоже нужно время.

Также в предложении мирного договора между Украиной и Россией отдельными пунктами вынесены вопросы ОРДЛО и Крыма. Ранее мы подробно рассказывали об условиях Договора гарантий безопасности для Украины.