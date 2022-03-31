Интервью

Я сохранил “условия капитуляции” для музея Победы Украины — Давид Арахамия о переговорах, роли Абрамовича и нейтральном статусе

Богдана Макалюк, редактор сайта 01 апреля 2022, 00:53
Інтерв'ю Давида Арахамії про перемовини з Росією
Фото: Facebook

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