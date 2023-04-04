Чистый четверг — как и когда правильно купаться

Чистый четверг 2023 у верующих восточного обряда выпадает на 13 апреля, а у верующих западного обряда — 6 апреля. Согласно давней традиции восточного обряда, в этот день верующие должны искупаться до заката солнца.
Большинство примет и традиций праздника связаны с очищением телесным и духовным. Это берет начало от библейской легенды, когда Иисус Христос лично вымыл ноги своих учеников во время Тайной вечери.
Верующие западного обряда в этот праздник причащаются, освящают специальное масло — миро, а вечером устраивают обряд омовения ног. На самом высоком уровне участие в обряде омовения ног принимает сам Папа Римский.
По традиции, кроме купания, в этот день также пекут паски, убирают дом.
Ранее мы рассказывали подробнее про Чистый четверг 2023 года и об обычаях и обрядах этого дня.