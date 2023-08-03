Чтобы обучение было максимально комфортным: что нужно студенту(-ке) на первом курсе

Часто у будущих студентов возникают определенные сложности, когда они попадают после школы в университет. К примеру, они не знают, что брать в общежитие, и какие вещи им понадобятся для обучения.
Что нужно студенту на первом курсе обучения — читай в материале.
Для студентов-первокурсников необходимо запастись следующими вещами:
Для того чтобы перед учебой у тебя было все самое нужное под рукой, не забудь не только о канцелярии, но и о другом:
Кроме канцелярии и других важных предметов, нужно позаботиться о том, что ты будешь есть в общежитии или в квартире. Например, перед первым курсом необходимо запастись продуктами, которые можно долго хранить в общежитии:
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