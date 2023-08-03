Чтобы обучение было максимально комфортным: что нужно студенту(-ке) на первом курсе

Часто у будущих студентов возникают определенные сложности, когда они попадают после школы в университет. К примеру, они не знают, что брать в общежитие, и какие вещи им понадобятся для обучения.

Что нужно студенту на первом курсе обучения — читай в материале.

Что нужно студенту 1 курс: список канцелярии

Для студентов-первокурсников необходимо запастись следующими вещами:

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обычные тетради на 46 страниц (6-8 шт.);

блокнот-дневник;

папки для документов;

белая бумага;

пенал;

ручки и карандаши;

разноцветные маркеры;

корректор;

точилка;

резинка;

закладки для книг;

профессиональная литература.

Что нужно студенту-первокурснику: полный список всего самого необходимого

Для того чтобы перед учебой у тебя было все самое нужное под рукой, не забудь не только о канцелярии, но и о другом:

Одежде. Необходимо собрать спортивную и классическую. Также возьми белье, джинсы, футболки, рубашки и т.д. Посуде. Возьми с собой тарелки и чашки, нож, бокалы, кастрюлю и сковородку. Постели, личных вещах для сна. Точно пригодятся подушки, полотенца, плед. Средствах гигиены. К примеру, возьми зубную щетку, пасту, шампунь, гель для душа, кремы для лица и тела и прочее. Аптечке. Возьми обезболивающие, индивидуальные лекарства, мази и гели, средства от кашля, капли и спреи в нос, сосудосуживающие, спреи для горла, капли, мази для глаз и ушей. Таблетки от укачивания, тошноты и рвоты, отравления. Бытовой технике. Понадобится чайник, утюг, кипятильник и т.д. Кроме этого, для обучения нужно взять ноутбук, павербанк, телефон, зарядное устройство и удлинитель. Настольном органайзере. Кроме него, можно взять настольную лампу (чтобы не мешать сну других).

Что нужно взять для комфортной жизни в общежитии: список

контейнеры для хранения продуктов;

тазик для уборки;

щетка с совком;

ведро для уборки;

губки для посуды;

пакеты для мусора;

химия для уборки (например, для мытья посуды, душевой комнаты, окон и т.д.).

Что нужно студенту из еды: список продуктов

Кроме канцелярии и других важных предметов, нужно позаботиться о том, что ты будешь есть в общежитии или в квартире. Например, перед первым курсом необходимо запастись продуктами, которые можно долго хранить в общежитии:

картофелем;

макаронами;

самыми разными крупами;

батончиками и шоколадом;

консервами и закрутками;

мясом;

мукой;

специями;

яйцами;

замороженными овощными смесями;

морковью, репчатым луком, свеклой.

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