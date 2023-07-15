Студенческая жизнь в новом городе: как родителям подготовить ребенка к новому этапу и не волноваться

Для абитуриентов лето — это очень важная пора, когда они должны решить свой дальнейший путь на ближайшие годы. И многие из них стремятся переехать в новый город и самостоятельно жить. Но на практике выясняется, что далеко не все дети в возрасте примерно 17 лет готовы покинуть родительское гнездо.

В этом разборе ты узнаешь:

Какими навыками должен овладеть ребенок за несколько лет до переезда;

Как научить подростка обращаться с финансами;

Как подготовиться родителям к переезду ребенка;

Как психологически подготовить поступающего к самостоятельной жизни.

Какими навыками должен овладеть ребенок за несколько лет до переезда

Психолог Екатерина Гольцберг рассказала для издания LIGA.Life, что в подростке должны быть развиты самостоятельность и ответственность, чтобы во взрослой жизни у него не было проблем.

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Планирование распорядка дня

В частности, психолог отмечает, что такой навык как планирование распорядка дня важно усвоить еще во время учебы в школе. В будущем это поможет ребенку, например, приходить вовремя на запланированные встречи.

Если подросток, будучи в выпускных классах, нуждается в напоминаниях о занятиях с репетитором или внешкольных кружках — необходимо обратить на это внимание и помочь ребенку освоить этот навык. Например, планер, блокнот или онлайн-календарь помогут в этом.

Самообслуживание

Здесь речь идет о том, что подросток должен знать, как готовить элементарные блюда, или как включить стиральную машину, и при этом не испортить вещи.

Также заметим, что сейчас многие дети стесняются общаться с другими. Поэтому, в случае переезда за границу они могут столкнуться с проблемой, для решения которой необходимо будет, например, обратиться лично в госорганы.

И чтобы у подростка не возникало с этим проблем — родители могут время от времени просить ребенка решить тот или иной вопрос самостоятельно.

Работа в команде

По мнению психолога, дочь или сына стоит иногда привлекать к различным активностям с другими людьми, чтобы он научился работать в команде.

Умение говорить “Нет”

Родителям стоит заложить в дочери или сыне морально-этические нормы и правила. К примеру, если в семье не принято курить или употреблять алкогольные напитки — подросток должен уметь отказать, когда попадет в новую компанию.

Также важно изучить правила страны, если ребенок едет учиться за границу, поскольку все помнят правило: незнание законов не освобождает от ответственности.

Нести ответственность не только за себя

Гольцберг объясняет: если сын или дочь умеют нести ответственность за кого-то другого, тогда, вероятно, что они смогут и о себе позаботиться.

Например, это может быть домашнее животное. Если ребенку давать задания, например, выгулять или покормить питомца — это может помочь ему научиться ответственности.

Обучение тайм-менеджменту

Руководитель департамента работы с выпускниками Украинской академии лидерства Оксана Лашенкова считает, что родителям не стоит забывать, что они являются примером для ребенка. И если ты хочешь научить чему-то дочь или сына — начни делать это сам.

Практика тайм-менеджмента способна хорошо развивать предварительное планирование семьей и заложенное время на это планирование.

Для этого Лашенкова советует раз в неделю собираться всей семьей и вместе обсуждать общие и личные планы. И важно, чтобы все члены семьи уважали и старались придерживаться запланированных задач.

Чтобы лучше развить этот навык у подростка, родители могут вести дневник, в который будут записывать собственные планы, делиться ими с ребенком и не забывать спрашивать и о его заданиях на неделю. По словам эксперта, это поможет воспитать культуру планирования.

Также в семье важно проговаривать и неудачные задания. Если родители объясняют ребенку, что у них что-то не удалось, из-за неправильно запланированного графика — он поймет, что это нормально, когда что-то идет не по графику, и в этом нет ничего страшного.

Как научить подростка обращаться с финансами

Основатель проекта Сімейний Бюджет — Все про Домашні Фінанси Любомир Остапив отмечает, что подросток перед переездом в другой город должен научиться финансовой грамотности. Речь об умении зарабатывать деньги, откладывать их, тратить и отдавать.

Любомир Остапов объясняет, что умение зарабатывать — это инвестиция в образование подростка и первые подработки.

Родители могут стимулировать подростка к несложной работе, например, выгулу собак за деньги, раздаче листовок и тому подобное. Такой опыт станет им чрезвычайно полезным и поможет получить понимание как зарабатывать деньги.

Навык расходования средств поможет подростку понять, что деньги — не бесконечный ресурс, а значит необходимо ими правильно распоряжаться. Если ребенок имеет карманные или заработанные средства — он сможет получить важный опыт распоряжения деньгами.

Задача родителей в этом случае заключается в том, чтобы донести ребенку, что нельзя в первый день тратить все деньги и нужно уметь распланировать расходы, чтобы их хватило на всю неделю или месяц.

Остапов рассказывает, если уж так случилось, что ребенок потратил все средства гораздо раньше, однократно родители могут дать ему еще денег. Но не стоит так делать постоянно, поскольку учебного эффекта не будет.

Также родителям, в свою очередь, следует соблюдать баланс между контролем и обучением. Эксперт отмечает, что лучше, чтобы подросток получил дискомфорт от своих неправильных решений будучи юным и с малыми суммами, чем это будет происходить во взрослом возрасте и с большими деньгами.

Умение откладывать деньги часто связано с определенными поставленными целями ребенка. Например, хочет он новый компьютер, телефон или приобрести билеты на концерт любимого исполнителя — эти деньги можно постепенно откладывать из карманных или заработать их самостоятельно.

Говоря о навыке отдавать средства — это об умении помогать ближнему. Он является важной частью обучения обращению с деньгами. Это можно воспитать с помощью благотворительности, например, донаты на армию, лечение другим детям и тому подобное.

Как подготовиться родителям к переезду ребенка

Основательница и ведущая проекта Французская академия родительства, психоаналитик Ольга Школенко рассказала для издания Elle, что родители в течение долгого времени могут готовиться к переезду ребенка и началу его самостоятельной жизни.

И даже если родители сами инициировали переезд ребенка в другой город или страну для получения образования — страх все равно не оставляет их. Как объясняет психоаналитик, пока этот переезд не приобретает физическую форму — эта мысль кажется нереальной и далекой.

Но чтобы родителям легче дался отъезд подростка в другой город, Школенко советует заняться организацией переезда. Это и организация транспорта для перевозки вещей, обсуждение нужной для проживания суммы средств и помощь в обустройстве нового жилья ребенка.

Психоаналитик замечает: если не получается спокойно пережить начало самостоятельной жизни ребенка дай себе честный ответ на вопрос Что тебя беспокоит? И, вероятно, говоря о безопасности, ответственности и доверии ты можешь волноваться именно за сексуальную жизнь подростка.

Но на самом деле, дети, поступающие в университет обычно или уже совершеннолетние, или близкие к этому возрасту. И это не только лица, имеющие взрослые тела и со взрослыми сексуальными потребностями. В основном это те, кто уже имеет сексуальный опыт, стремится его получить или непрерывно думает об этом. Но несмотря на это, родители до сих пор категорически отвергают такие мысли, поскольку он/она еще слишком маленький(-ая).

Поэтому не стоит переживать — все это неизбежно произойдет, независимо от твоих желаний. К тому же вспомни себя и своих друзей в тот период жизни.

Как психологически подготовить абитуриента к самостоятельной жизни

Не стоит забывать, что нынешнее поколение — это абитуриенты, которые могут найти абсолютно любую информацию в интернете. Дети 21 века редко задают вопросы родителям, поскольку знают, что все можно найти и купить в интернете и для этого не требуется участие старших.

Старайся объяснить своему ребенку, что переход к новому этапу жизни — это прекрасно, и ты поддерживаешь его независимость.

Но не забывай также подчеркивать необходимость нести ответственность за свои поступки, иллюстрируя это на конкретных примерах из жизни. Расскажи, например, о важности уметь самостоятельно зарабатывать, поскольку в противном случае придется заниматься нежелательным делом.

Перед переездом можно выделить время фантазированием о том, какой будет новая жизнь, что поможет проговорить возможные ситуации, с которыми ребенок может столкнуться. Если хочешь поделиться собственным опытом — стоит делать это не с позиции “я все знаю, потому что сам это прошел”, а скорее “не уверен (-а), как будет у тебя, но вот как это было у меня…”.

Вероятно, у многих детей уже есть опыт самостоятельной жизни, в частности в лагерях, на экскурсиях, групповых поездках и т.д. Можно обсудить, что было самым трудным, и подумать, как избежать подобного в будущем.

Помни, что отъезд ребенка не является трагедией. Первые шесть месяцев он, скорее всего, будет наведываться домой почти на каждые выходные, а на каникулах даже может начать надоедать.

Воспринимай отъезд ребенка как шанс вспомнить свою молодость, любовь и как ты с мужем или женой проводили вечера, целиком посвященные друг другу.

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