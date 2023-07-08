Ребенок собирается поступать в университет? Держи топ-5 советов родителям от Александра Педана

Звездный отец, общественный деятель и судья шоу Хто зверху? на Новом канале поделился мыслями относительно выбора профессии и учебного заведения.

Выбирая университет для своей дочери Леры, ведущий проектов Нового канала и общественный деятель Александр Педан поехал с ней в тур по вузам Украины. Так они сняли образовательный тревел-проект УніверCheck. Впоследствии Лера поступила в УКУ во Львове, но съемки не закончились. Саша Педан с дочерью снова поехали по университетам и сняли второй сезон проекта УніверCheck.

Учитывая весь опыт общения с абитуриентами, студентами, их родителями и преподавателями, Александр Педан составил подборку советов.

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Топ-5 советов родителям абитуриентов от Александра Педана

1. Прислушайтесь к желаниям ребенка

– Я из тех родителей, которые считают, что на детей не надо давить. Поэтому прежде всего следует обратить внимание на желания и интересы вашего ребенка, – говорит Педан.

Стоит прислушиваться и максимально мотивировать его/ее самостоятельно сделать этот важный выбор. Не нужно воплощать ваши несбыточные мечты стать юристом, медиком или экономистом.

2. Посодействуйте тому, чтобы ребенок “почувствовал” специальность

– Если ребенок не хочет или еще не готов самостоятельно выбрать специальность и университет, вместо того, чтобы подгонять и давить, предложите ему определенные курсы, узнайте, чем он интересуется, – говорит Александр.

К примеру, моя Лера очень интересовалась дизайном. Я предложил ей специальные курсы, после которых она решила, что дизайн – это не то дело, которому хочется посвятить всю свою жизнь. То есть, ваша задача как родителей – помочь, подсказать, направить.

3. Подскажите алгоритм действий выбора университета

– Настоятельно рекомендую выбирать не университет, а именно специальность. То есть то, чем ваш ребенок хочет заниматься. Поймите, должна быть работа, которая в будущем принесет не только деньги, но и удовольствие, – отмечает звездный отец.

Когда вы определились со специальностью, тогда уже нужно искать университет, в котором эта специальность преподается самым лучшим образом. Что это значит? Объясняю. Нужно обратить внимание на комментарии о преподавателях этого вуза.

Идеально, когда вашу специальность преподают практики, ведь именно они могут давать реальные жизненные советы, а порой и трудоустраивать.

4. Не препятствуйте мечтам ребенка

– Попытайтесь быть лояльными, если ваш ребенок выбирает креативную или творческую профессию. Я понимаю, что вы как родители желаете ему лучшего и стабильного будущего.

Но мне кажется, если будете препятствовать исполнению мечты, то в будущем ребенок может очень на вас обидеться, – предостерегает телеведущий и общественный деятель.

5. Примите финальное решение вместе

– Выпишите все преимущества и недостатки выбранных университетов. Критерии могут быть разные: цена, расположение, престиж и т.д.

Кстати, на мой взгляд, именно престиж должен занимать последнюю строчку. Не следует обращать внимание на то, что говорят люди, – считает Александр Педан.

Главное, чтобы ваш ребенок шел учиться туда, где ему комфортно и интересно.

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