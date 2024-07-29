Вариантов множество: куда поступать без НМТ 2024

Основная сессия НМТ 2024 уже закончилась. Многие будущие студенты уже знают свои результаты тестирования, и не все из них довольны собственными баллами.
Если так случилось, что ты не сдал (-ла) НМТ, или просто даже на него не регистрировался (-лась), то поступить в вуз — возможно. Куда поступать без НМТ и что для этого нужно — читай в материале.
Не всем в этом году нужны результаты НМТ для поступления в УВО (учреждения высшего образования).
Есть специальности, имеющие отдельную государственную поддержку.
Есть специальности, имеющие отдельную государственную поддержку.
Известно, что на эти специальности в учреждения высшего образования можно будет поступать на контрактную форму обучения только по мотивационному письму.
Минобразования согласовало перечень специальностей, которым будут оказывать особую поддержку во время вступительной кампании 2024 года. Таким образом, в 2024 году в этот список включили 64 специальности.
Эти специальности почти все касаются военных, естественных, инженерных, аграрных наук, которые будут полезны государству в будущем. В этот список входят естественные специальности, архитектура и строительство.
В 2024 году поступить можно:
Однако большой популярностью среди абитуриентов пользуется государственная программа по специальностям, о которых мы писали выше.
Куда лучше поступать в этом году и как изменится рынок труда в Украине, читай в нашем другом материале.
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