Основная сессия НМТ 2024 уже закончилась. Многие будущие студенты уже знают свои результаты тестирования, и не все из них довольны собственными баллами.

Если так случилось, что ты не сдал (-ла) НМТ, или просто даже на него не регистрировался (-лась), то поступить в вуз — возможно. Куда поступать без НМТ и что для этого нужно — читай в материале.

Поступление без НМТ: что известно

Не всем в этом году нужны результаты НМТ для поступления в УВО (учреждения высшего образования).

Есть специальности, имеющие отдельную государственную поддержку.

Известно, что на эти специальности в учреждения высшего образования можно будет поступать на контрактную форму обучения только по мотивационному письму.

Куда поступить без НМТ: список специальностей

Минобразования согласовало перечень специальностей, которым будут оказывать особую поддержку во время вступительной кампании 2024 года. Таким образом, в 2024 году в этот список включили 64 специальности.

Эти специальности почти все касаются военных, естественных, инженерных, аграрных наук, которые будут полезны государству в будущем. В этот список входят естественные специальности, архитектура и строительство.

В список специальностей попали, например, следующие:

военные науки;

естественные науки;

математика и статистика;

механическая инженерия;

гражданская сохранность;

транспорт;

архитектура и строительство и другое.

Куда можно поступить без результатов НМТ кроме УВО

В 2024 году поступить можно:

в колледж;

частный университет, не требующий результатов теста;

подготовиться и сдавать НМТ в следующем году.

Однако большой популярностью среди абитуриентов пользуется государственная программа по специальностям, о которых мы писали выше.

Вариантов множество: куда поступать без НМТ 2024 / 3 Фотографии

Куда лучше поступать в этом году и как изменится рынок труда в Украине, читай в нашем другом материале.

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