Основна сесія НМТ 2024 вже закінчилася. Багато майбутніх вступників вже знають свої результати тестування, і не всі з них задоволені власними балами.

Якщо так сталося, що ти не склав (-ла) НМТ, або просто навіть на нього не реєструвався (-лась), то вступити у ЗВО — можливо. Куди вступати без НМТ, і що для цього потрібно — читай у матеріалі.

Вступ без НМТ: що відомо

Не всім цього року потрібні результати НМТ для вступу у ЗВО (заклади вищої освіти). Є категорії абітурієнтів, яким для вступу у виші у 2024 році не треба складати НМТ. Але всі вони — платні.

Є спеціальності, які мають окрему державну підтримку.

Відомо, що на ці спеціальності в заклади вищої освіти можна буде вступати на контрактну форму навчання лише за мотиваційним листом.

Куди можна поступити без НМТ: список спеціальностей

Міносвіти погодило перелік спеціальностей, яким надаватимуть особливу підтримку під час вступної кампанії 2024 року. Таким чином, у 2024 році до цього переліку включили 64 спеціальності.

Ці спеціальності майже всі стосуються воєнних, природничих, інженерних, аграрних наук, які будуть корисні державі в майбутньому. В цей перелік входять природничі спеціальності, архітектура та будівництво.

У перелік спеціальностей потрапили, наприклад, такі:

воєнні науки;

природничі науки;

математика та статистика;

механічна інженерія;

цивільна безпека;

транспорт;

архітектура та будівництво й інше.

Куди можна вступити без результатів НМТ, крім ЗВО

У 2024 році вступити можна:

у коледж;

приватний університет, який не вимагає результатів тесту;

підготуватися та складати НМТ у наступному році.

Однак великою популярність серед абітурієнтів має державна програма зі спеціальностями, про які ми писали вище.

Перелік спеціальностей, яким надаватимуть особливу підтримку:

Варіантів безліч: куди вступати без НМТ 2024 / 3 Фотографії

Куди краще вступати цього року і як зміниться ринок праці в Україні, читай в нашому іншому матеріалі.

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