Варіантів безліч: куди вступати без НМТ 2024

Основна сесія НМТ 2024 вже закінчилася. Багато майбутніх вступників вже знають свої результати тестування, і не всі з них задоволені власними балами.
Якщо так сталося, що ти не склав (-ла) НМТ, або просто навіть на нього не реєструвався (-лась), то вступити у ЗВО — можливо. Куди вступати без НМТ, і що для цього потрібно — читай у матеріалі.
Не всім цього року потрібні результати НМТ для вступу у ЗВО (заклади вищої освіти). Є категорії абітурієнтів, яким для вступу у виші у 2024 році не треба складати НМТ. Але всі вони — платні.
Є спеціальності, які мають окрему державну підтримку.
Є спеціальності, які мають окрему державну підтримку.
Відомо, що на ці спеціальності в заклади вищої освіти можна буде вступати на контрактну форму навчання лише за мотиваційним листом.
Міносвіти погодило перелік спеціальностей, яким надаватимуть особливу підтримку під час вступної кампанії 2024 року. Таким чином, у 2024 році до цього переліку включили 64 спеціальності.
Ці спеціальності майже всі стосуються воєнних, природничих, інженерних, аграрних наук, які будуть корисні державі в майбутньому. В цей перелік входять природничі спеціальності, архітектура та будівництво.
У 2024 році вступити можна:
Однак великою популярність серед абітурієнтів має державна програма зі спеціальностями, про які ми писали вище.
Перелік спеціальностей, яким надаватимуть особливу підтримку:
Куди краще вступати цього року і як зміниться ринок праці в Україні, читай в нашому іншому матеріалі.
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