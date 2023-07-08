Шоу-біз

Дитина збирається вступати до університету? Тримай топ-5 порад батькам абітурієнтів від Олександра Педана

Діана Просяник, редакторка сайту 08 Липня 2023, 14:00
Топ-5 порад батькам абітурієнтів

Більше новин
Тісто
Як приготувати тісто на піцу на сухих дріжджах: легкий покроковий рецепт
Нікіта Власов
Щоб зняти шкарлупку — потрібно, щоб не було імперії! Художник Власов про арттерапію та боротьбу з культурною експансією
Сьогодні в Києві відбудеться фестиваль пам’яті Романа Ратушного
Усе, як він любив. Сьогодні в Києві проходить фестиваль пам’яті Романа Ратушного
Російські окупанти обстріляли Лиман 8 липня 2023: є загиблі та поранені
Убили вісьмох людей. Російські окупанти обстріляли Лиман 8 липня з реактивних систем залпового вогню
Дивитись більше

Матеріали по темі

Найкращі університети світу
11 наших серед найкращих! QS World University Rankings опублікував рейтинг університетів світу за 2024 рік
Які документи потрібні для вступу до ВНЗ у 2023 році в Україні
Перевір, чи маєш все необхідне! Які документи потрібні для вступу в університет в Україні
комплекс відмінника
Комплекс відмінника/(-ці) та робота заради оцінки. Як допомогти дитині вибудувати екологічне ставлення до навчання
екстернат
Не відвідуючи школу? Що таке екстернат, для кого підходить та які переваги та недоліки цієї форми навчання

Відео
0:05:47
Сьогодні в Києві відбудеться фестиваль пам’яті Романа Ратушного

Усе, як він любив. Сьогодні в Києві проходить фестиваль пам’яті Романа Ратушного
Карта бойових дій в Україні
Пункт управління ворога, ЗРК та БпЛА не витримали тиску українців: карта бойових дій в Україні 8 липня в режимі онлайн
0:07:18
Історії постраждалих про страшну ніч у Львові 6 липня
Син понад добу чекав доброї звістки, але мати загинула. Постраждалі від ракетної атаки на Львів розповіли про пережите
Чи зможе штучний інтелект замінити юристів та їх роботу
Захищено: (Не)довіряти на 100%! Чи зможе штучний інтелект замінити юристів та їх роботу
0:03:23
Музей у Бучі
Діти розмалювали гільзи росіян. У Бучі відкривається музей пам’яті окупації
Карта бойових дій в Україні
Замість дитячого санаторію — військова база на 800 окупантів: карта бойових дій в Україні 7 липня в режимі онлайн
0:02:26
Школу в Запоріжжі зруйновано
Запорізька гімназія перетворилась на руїни… Діти навіть не встигли там повчитись після нового ремонту
0:04:51
Херсонщина
Херсонщина зараз: люди повертаються у село, що зруйноване на 95%, і як регіон оговтується після підриву Каховської ГЕС
0:04:21
Як працює прихисток Твоя опора та чим живуть люди там
Допомогли понад 3,5 тис. переселенцям! Історії порятунку людей, що живуть у прихистку Твоя опора
Карта бойових дій в Україні
Щоб не допустити просування ЗСУ, ворог обстрілює мирне населення: карта бойових дій в Україні 6 липня в режимі онлайн
Більше відео
Тісто
Читати далі
Як приготувати тісто на піцу на сухих дріжджах: легкий покроковий рецепт
биті огірки
Читати далі
Страва з азійськими нотками: простий рецепт битих огірків від Тетяни Літвінової

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь